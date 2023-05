Cesenatico, fermo pesca nello stesso periodo dell’anno scorso

Fermo Pesca 2023, ci sono già le nuove date “estive”. Ricalcano quelle del 2022. Mentre le giornate utili di pesca da effettuare durante l’anno subiscono ancora una riduzione per il “Fermo aggiuntivo”. Il ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida, ha stabilito il periodo del fermo temporaneo di pesca con un certo anticipo. Date che in Adriatico, nei compatimenti marittimi che vanno da Trieste ad Ancona (Gsa 17 e 18), sono fissate da sabato 29 luglio a sabato 9 settembre; per una durata di 43 giorni.

Esclusi dal fermo pesca

Restano escluse dal provvedimento di fermo obbligatorio invece i “barchini”. Quanti cioè sono dediti alla pesca con strumenti fissi e da posta. In quanto praticano un tipo di pesca selettiva, del solo pesce che rimane impigliato e intrappolato nelle reti fisse, nei tramagli, in gabbie, cogolli. Ciò consentirà di poter continuare a rifornire di specie ittiche nostrane, durante il periodo estivo i mercati locali: prevalentemente pescherie e ristoranti di pesce. Come si potrà continuare a pescare sottocosta le vongole. Tramite le barche, che montano a prua draghe idrauliche. Come funzioneranno, ovviamente, gli allevamenti off shore di mitilicoltura, vivai posti in mare aperto.

Obbligati al fermo

Lo stop temporaneo di pesca riguarderà tutti i pescherecci che effettuano la pesca con reti a strascico, divergenti, sfogliare e rapidi. Interesserà le marinerie di Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna e parte delle Marche. È da anni oramai che il fermo pesca viene regolato per aree geografiche marine lungo la penisola, in questo modo si consentirà ai mercati ittici all’ingrosso – quelli regionali di Porto Garibaldi, Cesenatico e Rimini – colti in pieno periodo turistico balneare, di poter continuare a rimanere operanti. Con pescherie e ristoranti che continueranno a essere riforniti di pesce fresco di giornata arrivato dai mari Tirreno e Ligure. Tanto che già a scendere lungo l’Adriatico, da San Benedetto del Tronto fino a Termoli il fermo obbligatorio 2023 prenderà il via solo il 19 agosto per concludersi il 24 settembre.

I numeri dei pescherecci

Le barche che effettuano la pesca a strascico in Emilia Romagna sono poco meno di 200, nell’area Gsa 17 -18 fino ad Ancona circa 700. Quelle soggette a fermo pesca a Cesenatico sono 25 barche.

Il fermo tecnico

Scaduto il fermo pesca, il 10 settembre e fino al 4 novembre, il ministero ha riconfermato il cosiddetto “fermo tecnico”. Entra in vigore quando si ritorna in mare a pescare, con i pescherecci che potranno scegliere se pescare per soli 3 giorni la settimana, oppure farlo per 4 giorni, non superando però il tetto delle 60 ore settimanali.

Il fermo aggiuntivo

Nel fermo aggiuntivo si concentrano le principali novità di quest’anno, date dall’incremento del numero di giorni che è richiesto restare fermi in porto. Quanto ai giorni aggiuntivi, nei compartimenti compresi da Trieste ad Ancona, si è fissato che per le barche fino ai 12 metri di lunghezza l’interruzione dovrà essere di ulteriori 18 giorni, 5 in più del 2022. Per i pescherecci fino a 24 metri i giorni salgono a 30 (7 in più). In quest’ultima misura si colloca la gran parte dei pescherecci di Cesenatico che effettuano la pesca a strascico. Per le barche che misurano più di 24 metri l’interruzione è di 43 giorni (più 5). Il giorno prescelto andrà comunicato entro le 9 del mattino all’autorità marittima del porto.