Cesenatico: è partito il Gozzoli bis in consiglio comunale

Ieri sera si è svolto il primo Consiglio Comunale della nuova legislatura dopo le elezioni del 3 e 4 ottobre 2021: la seduta si è tenuta in presenza e con anche la presenza di pubblico in sala. Dopo l’esame delle condizioni di eleggibilità dei consiglieri eletti, la presa d’atto del giuramento del Sindaco e la comunicazione della composizione della Giunta con le relative deleghe, si è passati alle elezioni e alla nomina delle varie cariche necessarie al funzionamento del Consiglio Comunale.

I ruoli e le commissioni

Cristina Baiardi (Partito Democratico) è stata eletta presidente del Consiglio Comunale con Filippo Zamagni (Lega Cesenatico) che è stato eletto suo vice.

A far parte della Commissione elettorale comunale sono stati eletti Stefania Salsi (Lista Civica Buda), Valentina Montalti (Partito Democratico) e Mauro Bernieri (Cesenatico Civica) con supplenti Giacomo Frigoli (Cesenatico Civica), William Spinelli (Partito Democratico) e Roberto Buda (Lista Civica Buda).

A far parte della Commissione per la formazione dell’albo dei giudici popolari sono stati eletti Monia Rustignoli (Cesenatico Civica) e Carmine Emilio Zarrelli (Fratelli d’Italia).

La Commissione Pianificazione del territorio ed ecologia sarà presieduta da Mauro Drudi (Partito Democratico) con Filippo Zamagni (Lega Cesenatico) a fare da vice. I componenti sono: Mario Drudi (Partito Democratico), Mauro Palazzi (Cesenatico Civica), Roberto Buda (Lista civica per Buda), Filippo Zamagni (Lega Cesenatico), Carmine Emilio Zarrelli (Fratelli d’Italia).

La Commissione Bilancio, Personale e Affari Generali sarà presieduta da William Spinelli (Partito Democratico) con Filippo Zamagni (Lega Cesenatico) a fare da vice. I componenti sono: William Spinelli (Partito Democratico), Mauro Bernieri (Cesenatico Civica), Lina Amormino (Lista Civica Buda), Filippo Zamagni (Lega Cesenatico) e Carmine Emilio Zarrelli (Fratelli d’Italia).

La Commissione Affari Sociali sarà presieduta da Monia Rustignoli (Cesenatico Civica) con Carmine Emilio Zarrelli (Fratelli d’Italia) a fare da vice. I componenti sono: Monia Rustignoli (Cesenatico Civica), Greta Passanese (Partito Democratico), Stefania Salsi (Lista Civica Buda), Filippo Zamagni (Lega Cesenatico) e Carmine Emilio Zarrelli (Fratelli d’Italia).

La Commissione Attività Produttive sarà presieduta da Fabio Bandieri (Lista Civica Buda) con Giacomo Frigoli (Cesenatico Civica) e fare da vice. I componenti sono: Valentina Montalti (Partito Democratico), Giacomo Frigoli (Cesenatico Civica), Fabio Bandieri (Lista civica Buda), Filippo Zamagni (Lega Cesenatico), Carmine Emilio Zarrelli (Fratelli d’Italia).