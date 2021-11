Cesenatico, danneggia con un bastone i lampioni dell’Energy: scatta la denuncia

E’ scattata la denuncia a piede libero per porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere, minaccia, danneggiamento e ubriachezza per un 24enne romeno domiciliato a Cesenatico, già censito penalmente, trovato in possesso di un bastone di 60 centimetri di cui non è riusciti a spiegare il possesso. Il bastone era stato utilizzato poco prima presso la discoteca Energy di Viale Michelangelo per danneggiare alcuni lampioni posti all’ingresso del locale e minacciare il personale addetto alla sicurezza. La segnalazione ai Carabinieri era arrivata a seguito di un alterco sorto per il rifiuto da parte di personale addetto al bar di somministrargli bevande alcoliche, visto il suo evidente stato di ubriachezza.