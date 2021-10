Cesenatico, dal 18 ottobre nuovi orari per il trasporto scolastico

Da lunedì 18 ottobre sono previsti dei lavori di Hera sulla Via Cesenatico nel tratto compreso tra Ruffio e Macerone e questo porterà a una variazione della viabilità con il traffico che diventerà a senso unico alternato. Per questo i trasporti scolastici da Cesena a Cesenatico subiranno una variazione di orario con le corse che partiranno in anticipo di alcuni minuti.

Le variazioni delle linee 94, 146 e 147

La linea 94 subirà le seguenti modifiche:

– Corsa feriale in partenza da Cesena Punto Bus alle 06:15 diretta a Cesenatico (Porto Canale) verrà anticipata di 5 minuti (nuovo orario 06:10);

– Corsa Feriale in partenza da Cesenatico (Cavallotti) alle 07:00 diretta a Cesena Punto Bus verrà anticipata di 10 minuti (nuovo orario 06:50)



La linea 147 subirà le seguenti modifiche:

Corsa in partenza alle 06:49 da Cesenatico (p.le Trento) diretta a Cesena Punto Bus verrà anticipata di 4 minuti (nuovo orario 06:45)



La linea 146 subirà le seguenti modifiche:

Corsa scolastica in partenza da Cesenatico (p.le Trento) alle 06:20 diretta a Cesena Punto Bus verrà anticipata di 5 minuti (nuovo orario 06:15);

Corsa scolastica in partenza da San Mauro Mare alle 06:34 diretta a Cesenatico (p.le Trento) verrà anticipata di 4 minuti (nuovo orario 06:30);

Corsa scolastica in partenza da Igea Marina alle 06:40 diretta a Cesena Punto Bus verrà anticipata di 5 minuti (nuovo orario 06:35);

Corsa scolastica in partenza da Gatteo Mare alle 06:47 diretta a Cesena Punto Bus verrà anticipata di 5 minuti (nuovo orario 06:42);

Corsa scolastica in partenza da Cesenatico (p.le Trento) alle 06:55 diretta a Cesena Punto Bus verrà anticipata di 5 minuti (nuovo orario 06:50);

Corsa scolastica in partenza da Cesenatico (p.le Trento) alle 07:00 diretta a Cesena Punto Bus verrà anticipata di 5 minuti (nuovo orario 06:55);

Corsa scolastica in partenza da Cesenatico (p.le Trento) alle 07:30 diretta a Cesena Punto Bus verrà anticipata di 5 minuti (nuovo orario 07:25).