Cesenatico, cinema all'aperto in piazza delle Conserve

“C’era una volta il Cinema” in piazza delle Conserve. Stasera terzo appuntamento della rassegna di classici del cinema nella suggestiva cornice di piazza delle Conserve.

In programma “Visages Villages – Omaggio ad Agnès Varda”, documentario/road movie del 2017 di e con Agnès Varda e JR.

Diretto dalla regista belga recentemente scomparsa Agnés Varda, all’epoca del documentario novantenne, e dal fotografo e artista JR, “Visages Villages” è un viaggio affascinante e consolante tra i volti e i paesaggi della Francia contemporanea. I due autori attraversano la Francia rurale a Nord di Parigi fino al porto di Le Havre per conoscere storie di gente comune, fermandosi solo in villaggi lontani dal turismo di massa: lo sguardo della regista e quello del giovane artista, due generazioni a confronto, si incontrano nel tentativo di cogliere, per mezzo della fotografia, tutta l'eccezionalità della vita quotidiana. La proiezione inizierà alle 21.30, ingresso libero.

La rassegna è realizzata dall'associazione culturale Sputnik Cinematografica con il contributo del Comune e la collaborazione della Cineteca di Bologna.

