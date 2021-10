Cesenatico, “al nido con la Regione”: in arrivo 68mila euro

La Giunta Comunale di Cesenatico ha approvato questa mattina una delibera con le linee guida adottate per l’applicazione della misura messa in campo dalla Regione Emilia-Romagna “Al Nido con la Regione”: in base alla ripartizione regionale, per i bambini iscritti ai servizi nidi pubblici e privati convenzionati, sono stati riconosciuti 68.286,60 euro che il Comune di Cesenatico erogherà ai gestori pubblici e privati dei servizi educativi 0-3 del territorio comunale. Come previsto dal progetto regionale, e come accaduto nelle scorse annualità, a beneficiare del contributo che andrà a ridurre le rette dei nidi potranno essere le famiglie con dichiarazione Isee non superiore a 26.000 euro. A beneficiare del contributo nell’anno educativo 2021/2022 saranno 57 bambini.







La delibera di Giunta stabilisce tre fasce di redditto per la modulazione del contributo: le famiglie con ISEE compreso tra 0 e 10.000 euro sono inserite in Fascia 1; le famiglie con ISEE compreso tra 10.001 e 18.000 euro sono inserite in Fascia 2; le famiglie con ISEE compreso tra 18.001 e 26.000 euro sono inserite in Fascia 3. All’interno di questi scaglioni, l’Amministrazione Comunale ha deciso di operare un ulteriore distinguo per tarare il contributo in modo differente tra i bambini iscritti a servizi a tempo pieno e quelli iscritti a servizi part-time.





Il risparmio per le famiglie





I bambini inseriti in Fascia 1 che frequentano il tempo pieno sono 13 e ognuno di loro potrà contare su uno sgravio massimo di 1.545 euro nel caso di frequenza al servizio per l’intero anno educativo,mentre quelli che frequentano part-time sono 3 e ognuno di loro potrà contare su uno sgravio massimo di 1.390,50 euro; i bambini inseriti in Fascia 2 che frequentano il tempo pieno sono 10 e ognuno di loro potrà contare su uno sgravio massimo di 1.236 euro, mentre quelli che frequentano un servizio part-time sono 8 e potranno contare su uno sgravio massimo di 1.112,40 euro; i bambini inseriti in Fascia 3 che frequentano il tempo pieno sono 16 e ognuno di loro potrà contare su uno sgravio massimo di 927 euro, mentre quelli che frequentano il part-time sono 7 e ognuno di loro potrà contare su uno sgravio massimo di € 834,30 euro. In base alle rette delle varie strutture (Piccolo Mare/Arcobaleno, Sezione Primavera Fabbri, Sezione Primavera Schuster, Nido Il Girasole, Spazio Bimbi, P.G.E A Casa di Jenny) i nuclei che beneficeranno del contributo avranno un risparmio che va dal 17% della retta fino anche all’84% del costo totale annuo, un aiuto importante e concreto per venire incontro alle famiglie del territorio.

Le parole del Sindaco Matteo Gozzoli e dell’Assessore Emanuela Pedulli

«Questo progetto è arrivato al suo terzo anno e rappresenta una misura molto importante per tutte le famiglie del territorio, specialmente in anni come quelli che stiamo vivendo. I fondi regionali permetteranno a quasi 60 famiglie di Cesenatico di vedere abbattute le rette per la frequenza ai nidi pubblici o privati convenzionati, con risparmi significativi per le varie fasce di reddito. Migliorare l’accesso ai servizi educativi è uno degli obiettivi principali di questa Amministrazione», le parole del Sindaco Matteo Gozzoli.

«Come Amministrazione abbiamo scelto, seguendo le linee guida della Regione, di dividere il contributo in tre fasce con anche la distinzione tra bambini che frequentano il tempo pieno e bambini che frequentano il part-time. In questo modo cerchiamo di agevolare i nuclei familiari maggiormente in difficoltà, aiutando in modo concreto il territorio», il commento dell’Assessore Emanuela Pedulli.