Ztl a Cesena, dal 29 giugno entrano in azione dieci nuovi varchi elettronici

Entro questa settimana infatti sarà completato il posizionamento della cartellonistica di preavviso in corrispondenza dei varchi interessati dall’attivazione delle nuove telecamere, che entreranno ufficialmente in funzione dopo San Giovanni, a partire da lunedì 29 giugno. Si precisa che per tutti i titolari di permesso regolarmente autorizzati non cambieranno le modalità di accesso alla Ztl. L’ampliamento del sistema consentirà invece di rafforzare il contrasto ai transiti non autorizzati, grazie anche alla nuova possibilità di monitorare le targhe dei veicoli in uscita dall’area a traffico limitato.

Ad oggi il centro storico è presidiato da nove varchi video-controllati. Nel corso del 2024 tre di questi – piazza del Popolo, via Cesare Battisti e Barriera – sono stati oggetto di un importante aggiornamento tecnologico nell’ambito del progetto di ampliamento del sistema di videocontrollo dei varchi in entrata e in uscita dalla ZTL. I nuovi apparati installati consentono infatti di rilevare non solo i veicoli in ingresso, ma anche quelli in uscita dall’area soggetta a limitazione del traffico. Nell’ambito dello stesso progetto sono state installate ulteriori 10 telecamere in punti del centro storico già individuati come accessi o uscite della ZTL, ma fino ad oggi non monitorati elettronicamente.

Nel corso del 2025 si è proceduto alla programmazione dei nuovi apparati e al loro adeguamento alle nuove categorie di autorizzazione previste dal ‘Disciplinare di Gestione ZTL e ZRU’, entrato in vigore a febbraio con la conclusione del percorso di aggiornamento dei contrassegni rilasciati secondo il precedente regolamento. Completate tutte le verifiche tecniche e le operazioni di configurazione, è stata ora definita la data di accensione dei nuovi dispositivi.