Ztl a Cesena, dal 29 giugno entrano in azione dieci nuovi varchi elettronici

Cesena
  • 20 giugno 2026
Ztl a Cesena, dal 29 giugno entrano in azione dieci nuovi varchi elettronici

Entro questa settimana infatti sarà completato il posizionamento della cartellonistica di preavviso in corrispondenza dei varchi interessati dall’attivazione delle nuove telecamere, che entreranno ufficialmente in funzione dopo San Giovanni, a partire da lunedì 29 giugno. Si precisa che per tutti i titolari di permesso regolarmente autorizzati non cambieranno le modalità di accesso alla Ztl. L’ampliamento del sistema consentirà invece di rafforzare il contrasto ai transiti non autorizzati, grazie anche alla nuova possibilità di monitorare le targhe dei veicoli in uscita dall’area a traffico limitato.

Ad oggi il centro storico è presidiato da nove varchi video-controllati. Nel corso del 2024 tre di questi – piazza del Popolo, via Cesare Battisti e Barriera – sono stati oggetto di un importante aggiornamento tecnologico nell’ambito del progetto di ampliamento del sistema di videocontrollo dei varchi in entrata e in uscita dalla ZTL. I nuovi apparati installati consentono infatti di rilevare non solo i veicoli in ingresso, ma anche quelli in uscita dall’area soggetta a limitazione del traffico. Nell’ambito dello stesso progetto sono state installate ulteriori 10 telecamere in punti del centro storico già individuati come accessi o uscite della ZTL, ma fino ad oggi non monitorati elettronicamente.

Nel corso del 2025 si è proceduto alla programmazione dei nuovi apparati e al loro adeguamento alle nuove categorie di autorizzazione previste dal ‘Disciplinare di Gestione ZTL e ZRU’, entrato in vigore a febbraio con la conclusione del percorso di aggiornamento dei contrassegni rilasciati secondo il precedente regolamento. Completate tutte le verifiche tecniche e le operazioni di configurazione, è stata ora definita la data di accensione dei nuovi dispositivi.

I nuovi varchi attivi dal 29 giugno

Per l’area di San Domenico entreranno in funzione le telecamere installate: in via Mura Porta Fiume, all’intersezione con viale Mazzoni; in via Mura Porta Fiume, all’intersezione con via IX Febbraio; nel controviale ciottolato di viale Mazzoni, presidiato come varco in uscita. Nel restante centro storico saranno invece attivati: il varco di accesso di Porta Santi; il varco di accesso di via Mura Eugenio Valzania; il varco in uscita di via Mura Porta Fiume su via Pio Battistini; il varco in uscita di via Armellini; il varco in uscita di via Chiaramonti, in corrispondenza di Porta Trova; il varco in uscita di via Cesare Montanari, sul retro del Teatro Bonci; il varco in uscita di via Pescheria.

Nessuna modifica al perimetro della ZTL

L’attivazione delle nuove telecamere non comporterà alcuna modifica al perimetro della Ztl né alle modalità di accesso già in vigore. I nuovi occhi elettronici hanno infatti la finalità di estendere il controllo a varchi già esistenti e già soggetti alle medesime regole di accesso. L’unica novità riguarda via Isei, corso Comandini e via Sostegni, i cui orari di accesso sono stati uniformati per ottimizzare il presidio elettronico: dalle ore 20:30 alle 8:30 nei giorni feriali e per l’intera giornata nei festivi.

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