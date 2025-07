Zanzare a Cesena, disposte le disinfestazioni

Il Comune di Cesena ha intrapreso l’annuale campagna di disinfestazione dei fossati e corsi d’acqua, per contrastare la proliferazione delle zanzare e ridurre il disagio per i cittadini nel pieno rispetto dell’ambiente. A partire da lunedì 14 luglio, e fino al mese di ottobre, la ditta Bonavita Servizi srl di Forlì, affidataria del servizio, provvederà al trattamento settimanale dei circa 210 chilometri di fossati e corsi d’acqua che si sviluppano sul territorio comunale, intervenendo nei punti a maggiore rischio di stagnazione e riproduzione delle zanzare. Intanto, sono circa 35 mila le caditoie trattate ed attualmente è in corso la seconda fase di lavoro.

La strategia di disinfestazione scelta è mirata, sostenibile e rispettosa degli equilibri naturali: i prodotti utilizzati sono biologici e specifici per le larve di zanzara, selettivi nei confronti di questo insetto e sicuri per le altre specie animali e per l’ambiente.

“Questa attività – commenta l’assessore alla Sostenibilità ambientale Andrea Bertani – è parte delle azioni di prevenzione e tutela della salute pubblica previste dal piano comunale, con l’obiettivo di contenere la popolazione di zanzare nei mesi più caldi senza ricorrere a interventi invasivi. La scelta di prodotti larvicidi di origine naturale, che agiscono esclusivamente sulle larve presenti nelle acque, garantisce un approccio ecocompatibile ed efficace, riducendo significativamente la diffusione dell’insetto”.

L’affidamento del servizio corrisponde a un importo complessivo di 27.828 euro. Si ricorda inoltre che è fondamentale collaborare nella lotta contro le zanzare, adottando comportamenti corretti anche nelle aree private, come svuotare i sottovasi, coprire i bidoni e limitare i ristagni d’acqua che possono favorire la riproduzione.

In caso di sospetto di Dengue o West Nile, il Comune di Cesena, in accordo con il protocollo sottoscritto con Ausl della Romagna e con il settore regionale Prevenzione collettiva e sanità pubblica, dà avvio a campagne informative mirate e a trattamenti adulticidi localizzati.