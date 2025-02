WiRun: consegnati 20.000 euro ai centri Donna ed Anti vionenza di Cesena e Cesenatico

Ormai una tradizione che, annualmente, si rinnova nel giorno di San Valentino. Nella serata di ieri, venerdì 14 febbraio, nella sede del Centro donna comunale (via Aldini, 26), l’Associazione Women In Run Cesena ASD ha consegnato ai Centri donna e antiviolenza di Cesena e Cesenatico una somma complessiva di 20 mila euro, frutto di quanto ricavato nel corso della decima edizione della corsa solidale “che non si arresta mai”. Alla consegna dell’assegno hanno preso parte Linda Ronconi, presidente dell’Associazione, l’Assessora alle Politiche delle differenze Giorgia Macrelli e la Vicesindaca del Comune di Cesenatico, Lorena Fantozzi.

Esattamente come avvenuto a seguito delle precedenti edizioni, con questo importante contributo i Comuni finanzieranno i progetti di formazione ed educazione sul tema della parità di genere e potenzieranno gli sportelli di primo soccorso attivi sui territori. Gli anni scorsi invece i fondi provenienti dalle WiRun sono stati destinati al potenziamento del servizio di supporto psicologico individuale dedicato alle donne vittime di maltrattamento che si sono rivolte al centro donna/centro antiviolenza. In modo specifico, solo nel corso degli ultimi tre anni l’Associazione Women in Run Cesena ha donato oltre 40 mila euro (8 mila euro nel 2023, 15 mila lo scorso anno e ben 20 mila in riferimento all’ultima edizione).

“Il supporto garantito nel corso degli anni dall’Associazione Women in Run Cesena Asd – commenta l’Assessora Giorgia Macrelli – e da tutti coloro che prendono parte all’evento proposto sempre in occasione del 25 novembre è prezioso per i nostri centri donna/centri antiviolenza pensati e istituiti per fornire alle donne della nostra comunità e oltre un servizio presente e accogliente, supportando progetti esistenti e lanciandone di nuovi. Per esempio, si è appena concluso il primo corso per volontarie dei centri antiviolenza, preziosissime figure in vista dell’apertura delle case rifugio a Cesena. Il nostro ruolo – prosegue l’Assessora – è garantire opportunità alle donne perché possano costruire strumenti personalizzati per autodeterminarsi e accompagnarle nel percorso; questo è possibile anche grazie al crescente coinvolgimento della comunità tutta nel diffondere una cultura di equità e contrasto alla violenza di genere. Ringraziamo dunque Linda Ronconi e tutte le volontarie e i volontari della WiRun Cesena per essere parte integrante di questo sforzo collettivo.”

Le “Women In Run-Cesena”, associazione sportiva dilettantistica, affiliata al comitato cesenate del Csi, sono donne che corrono e praticano allenamenti di gruppo, insieme ai propri “Angels”, per sentirsi in sicurezza anche di sera nei luoghi meno sicuri. “Il branco siamo noi” è il loro motto. La WiRun è l’evento organizzato dall’Associazione “Woman in run Cesena ASD” che da dieci anni relaziona sport e solidarietà e che tradizionalmente registra in città la partecipazione di oltre duemila runner.