“WiRun Cesena”: domenica 23 novembre torna la corsa contro la violenza sulle donne

Torna anche quest’anno la WiRun Cesena, l’evento simbolo proposto da Women In Run Cesena Asd, associazione sportiva che da anni mette in dialogo con grande impegno e passione sport, solidarietà e impegno sociale nella lotta contro la violenza di genere. L’edizione 2025, che segna l’undicesimo anno di attività e che si inserisce nell’ampio programma di iniziative ‘Ora esplode la voce’, è in programma per domenica 23 novembre, con partenza alle ore 9:30 dal Club Ippodromo. Novità di quest’anno è il supporto del Commissariato di Polizia di Stato di Cesena, ragione per cui alla corsa di domenica prenderà parte con la pettorina numero 1 l’atleta forlivese Carlotta Fedriga.

La manifestazione, non competitiva e aperta a tutti, propone un percorso di 8,5 o 11 chilometri che attraverserà le vie cittadine, i giardini pubblici e il suggestivo itinerario panoramico delle scalette fino alla Basilica del Monte, per poi fare ritorno al punto di partenza presso il Club Ippodromo.

Da oltre dieci anni Women In Run Cesena Asd si impegna, attraverso lo sport, a sensibilizzare l’opinione pubblica e a raccogliere fondi a sostegno di progetti contro la violenza sulle donne. Nel corso degli anni l’associazione ha già donato oltre settantamila euro, contribuendo concretamente alle attività del Centro Donna e Antiviolenza del Comune di Cesena e del Centro Donna di Cesenatico. Grazie a queste donazioni, i due centri portano avanti importanti progetti di informazione e sensibilizzazione nelle scuole del territorio, promuovendo la cultura del rispetto, della parità e della non violenza.

Anche per questa edizione, il ricavato della manifestazione sarà destinato al Centro Donna e Antiviolenza del Comune di Cesena e al Centro Donna di Cesenatico, a sostegno delle attività educative e dei percorsi formativi volti a promuovere la parità di genere e il rispetto reciproco.

Le iscrizioni alla Wirun Cesena 2025 sono già aperte e possono essere effettuate online sul sito www.wircesena.it fino a venerdì 21 novembre. È inoltre possibile iscriversi nei negozi convenzionati di Cesena, Forlì, Rimini, Cesenatico e Ravenna fino a giovedì 20 novembre compreso. Per chi preferisce iscriversi direttamente sul posto, sarà possibile farlo durante il ritiro dei pacchi gara, sabato 22 novembre dalle ore 15:00 alle 18:00 e domenica mattina 23 novembre dalle ore 7:30 alle 9:00, sempre presso il Club Ippodromo. La partecipazione è gratuita per i ragazzi fino ai 15 anni.

A tutti i partecipanti verrà consegnato un pacco gara che conterrà un gadget WIR con marchio Turkey a sorpresa, alcuni omaggi offerti dagli sponsor e il pettorale personalizzato con una frase simbolica contro la violenza sulle donne, da indossare e mostrare durante la manifestazione. Il pacco potrà essere ritirato sabato 22 novembre dalle 15 alle 18 o domenica mattina dalle 7:30 alle 9:00.

La WiRun Cesena rappresenta da sempre un momento di condivisione, sport e amicizia, un’occasione per vivere la città in modo attivo e consapevole, ma soprattutto per unirsi in un messaggio collettivo e potente: dire insieme NO alla violenza sulle donne. Ogni passo, ogni corsa, ogni sorriso contribuisce a costruire una comunità più giusta, più solidale e più libera dalla violenza.

Per ulteriori informazioni e iscrizioni è possibile consultare il sito ufficiale www.wircesena.it oppure contattare l’associazione Women In Run Cesena ASD. L’invito è rivolto a tutti: donne, uomini, famiglie, giovani e adulti, perché la lotta contro la violenza di genere riguarda tutti.