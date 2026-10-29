Cesena, sulla via Emilia spunta una pericolosa voragine

Una pericolosissima buca si è aperta all’improvviso ieri, nel bel mezzo della via Emilia, in un punto centrale e molto trafficato. Precisamente lungo viale Bovio, poco prima del semaforo all’incrocio con corso Cavour, sulla corsia che percorre chi viaggia in direzione Rimini. La brutta sorpresa ha destato una grande preoccupazione tra i passanti, che fin dall’alba hanno segnalato il problema al “Corriere”. La posizione, l’ampiezza, la profondità e la conformazione della voragine, con al centro una botola diventata sporgente, sono infatti tali da essere una seria minaccia. Prima di tutto, per chi si sposta su due ruote, in bicicletta o in moto. Ma anche per le auto che ci finiscono sopra è concreto il rischio di taglio delle gomme, cerchioni saltati o danni alle sospensioni. Per fortuna, in quel tratto, vista pure la vicinanza dell’impianto semaforico, le velocità sono in genere moderate.

A seguito di un sopralluogo del Comune, che si è attivato appena ha ricevuto la segnalazione, si è verificato che la competenza dell’intervento di sistemazione è in capo a Hera. Dovrebbe agire tempestivamente, probabilmente già nelle prossime ore.

Intanto, ieri sera è stato però segnalato con disappunto da alcuni cittadini che chi di dovere non aveva provveduto a segnalare con cartelli l’insidia o, ancora meglio, a transennare il perimetro della buca. Una cautela che ci si aspettava a tutela dell’incolumità pubblica, più che mai nelle ore di buio, che riducono la visibilità.