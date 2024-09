“Visite guidate all’arte” nel cimitero di Cesena sempre sold out: programmata una ulteriore data

Ancora una volta le visite guidate al cimitero urbano condotte da Franco Spazzoli, l’ultima delle quali si è svolta due sere fa nell’ambito degli eventi collaterali alla Giostra d’incontro, hanno fatto il tutto esaurito, anzi ci sono persone che hanno dovuto rinunciare perché si era raggiunto il numero massimo di partecipanti. Così si è deciso di organizzarne un’altra. Si terrà il 29 settembre, alle 10, e verrà data la precedenza a chi era in lista d’attesa. Un’altra opportunità per scoprire le tante statue di pregio presenti nel cimitero monumentale di via Pacchioni, la cui prima pietra fu posata nel 1816, su progetto di Giacomo Bertozzi (chiesa con porticato), Benedetto Barbieri (loggiato) e Curzio Brunelli (mura), e la storia di tanti personaggi sepolti lì.