Violentata mentre faceva jogging a San Mauro Pascoli, giudizio immediato per l’aggressore

Prenderà il via a fine giugno davanti al tribunale collegiale di Forlì il processo a carico di un 26enne originario del Gambia, accusato di due aggressioni a sfondo sessuale avvenute a San Mauro Pascoli il 5 dicembre scorso nell’arco di poco più di un’ora. La Procura ha ottenuto il giudizio immediato, ritenendo già consolidato il quadro probatorio, e il gip ha disposto il rinvio diretto a processo. Tra le accuse contestate figurano violenza sessuale ai danni di una runner 50enne, aggredita lungo il percorso ciclo-pedonale del Rio Salto, una seconda violenza sessuale nei confronti di una 70enne e lesioni aggravate. L’imputato, detenuto nel carcere di Forlì, ha scelto di affrontare il dibattimento ordinario senza ricorrere a riti alternativi. Le due donne potranno costituirsi parte civile e chiedere il risarcimento dei danni.