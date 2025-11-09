Viabilità, conclusi lavori sulla E 45 per oltre 48 milioni, il programma delle riaperture

Anas (Gruppo FS Italiane) ha concluso importanti interventi di riqualificazione della strada statale 3bis “Tiberina” (itinerario E45) nel tratto che attraversa il territorio della provincia di Forlì-Cesena, con un investimento complessivo di 48,43 milioni di euro.

La riapertura al traffico di entrambe le carreggiate del tratto stradale tra Canili e Verghereto, tra Quarto e Sarsina Sud e dello svincolo di Mercato Saraceno è stata programmata in più fasi fino a venerdì 14 novembre. Nei prossimi giorni la progressiva rimozione dei principali cantieri renderà necessarie chiusure e limitazioni temporanee propedeutiche alla riapertura totale dei tratti.

Galleria Lago di Quarto: riaperta la canna verso Ravenna

Da ieri, 8 novembre, è stata riaperta al traffico la canna della galleria ‘Lago di Quarto’ in direzione Ravenna, tra il km 185 e il km 191,850 della SS3bis. Il tunnel in direzione Roma sarà aperto al traffico lunedì 10 novembre.

La galleria, lunga circa 2,5 km, è stata oggetto di lavori di adeguamento prestazionale e funzionale per un investimento di circa 36,51 milioni di euro. Sono stati installati nuovi impianti di sicurezza, antincendio, ventilazione e illuminazione.

Svincolo di Mercato Saraceno riaperto da lunedì

Da lunedì 10 novembre, con il completamento delle principali lavorazioni, sarà riaperto al transito in entrambe le direzioni lo svincolo di Mercato Saraceno, posto al km 203,200 della E45.

Lo svincolo è stato oggetto di importanti lavori di riqualificazione anche per riparare i danni subiti durante gli eventi alluvionali che hanno colpito l’Emilia-Romagna nel 2023, per un importo totale di 5 milioni di euro. Successivamente proseguiranno i lavori che non comporteranno particolari condizionamenti al traffico.

Viadotto Fornello II e gallerie: riapertura entro il 17 novembre

Entro la serata del 17 novembre, a seguito della conclusione dei lavori al Viadotto ‘Fornello II’ e alle gallerie ‘Spagnola’ e ‘Verghereto’, sarà completamente riaperto al transito il tratto della SS3bis compreso tra il km 164,500 e il km 168,200.

Per la manutenzione del viadotto ‘Fornello II’ Anas ha investito circa 4,88 milioni di euro, eseguendo la demolizione del viadotto esistente e la successiva ricostruzione del nuovo impalcato in metallo, oltre all’installazione di nuove barriere di sicurezza laterali.

Le gallerie ‘Spagnola’ e ‘Verghereto’ sono state oggetto di lavori di adeguamento funzionale e prestazionale per un investimento complessivo di circa 7 milioni di euro. Sono stati installati nuovi impianti di illuminazione, realizzato il nuovo impianto di raccolta delle acque e ripristinate le calotte delle gallerie.

Lungo il tratto tra la galleria Montecoronaro e la galleria Lago di Quarto sono stati inoltre eseguiti, in entrambi i sensi di marcia, lavori di risanamento profondo del piano viabile, realizzazione di varchi amovibili presso gli imbocchi delle gallerie e posa di nuove barriere spartitraffico.