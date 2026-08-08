Verghereto, si perdono nel sentiero durante un’escursione, recuperati dal Soccorso alpino

Si perdono mentre fanno un’escursione nel sentiero, chiamano l’albergo e vengono recuperati.

Brutta esperienza per una coppia reggiana che nel pomeriggio è partita dall’hotel Sant’Alberico, alle Balze di Verghereto, per svolgere un escursione lungo il sentiero 133 e, arrivata nei pressi della Moia, ha smarrito il sentiero. La perdita di orientamento ed il sopraggiungere del temporale hanno spaventato i due che si sono messi in contatto con la struttura dove soggiornavano. Sono stati i gestori ad allertare il Soccorso alpino e speleologico Emilia-Romagna si è attivato subito: la stazione monte Falco, dopo aver organizzato una squadra di tecnici, ha rapidamente raggiunto i dispersi con il mezzo fuoristrada. I tecnici, dopo aver constatato le buone condizioni sanitarie di marito e moglie, li hanno presi in carico sulla jeep per portarli in sicurezza al punto di partenza.