Verghereto, Riofreddo in lutto per l’incidente costato la vita a Mirco Pennacchi. Ex calciatore dell’Alfero, lascia due figlie

Si chiamava Mirco Pennacchi il 45enne morto nel tardo pomeriggio di giovedì in un tragico incidente stradale a Riofreddo, nel Comune di Verghereto. Una persona molto conosciuta nel territorio tanto che Simone Mercatelli, candidato sindaco della lista “Verghereto - Tradizioni e Futuro”, nell’esprimere cordoglio per la scomparsa dell’uomo, padre di due figlie, ha annullato l’incontro di presentazione della lista in vista delle elezioni in programma stasera ad Alfero. «La notizia della scomparsa di Mirco Pennacchi ci addolora profondamente - dichiara Mercatelli -. In questo momento il nostro pensiero va prima di tutto alla sua famiglia, alle sue figlie, ai suoi cari e a tutta la comunità di Riofreddo, che perde una persona conosciuta, disponibile e apprezzata da tanti».

Pennacchi era una figura molto presente nella vita del territorio: per anni aveva lavorato alla ditta Moretti di San Piero, era stato attivo nelle manifestazioni ricreative e parrocchiali di Riofreddo ed era stato anche calciatore nella squadra di Alfero, lasciando un ricordo positivo in tante persone, giovani e meno giovani. «Di fronte a un dolore così grande - prosegue Mercatelli - riteniamo doveroso fermarci. Per rispetto della famiglia Pennacchi e dell’intera comunità, l’evento elettorale previsto per oggi ad Alfero viene rinviato a data da destinarsi. Ci sarà tempo per il confronto politico; oggi è il momento del silenzio, della vicinanza e del rispetto».

Stando a quanto ricostruito finora, il 45enne sarebbe morto dopo che in seguito a una manovra in retromarcia il suo furgonato si è ribaltato per la pendenza. Vani i soccorsi da parte degli operatori del 118, intervenuti sul posto insieme ai carabinieri e ai Vigili del fuoco.