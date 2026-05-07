Verghereto, incidente col furgone: muore 44enne

Tragico incidente stradale intorno alle 19 in via San Giuseppe a Verghereto. Un uomo di 44 anni è morto all’interno di un furgone uscito di strada. Durante una manovra il mezzo si sarebbe inclinato per la pendenza e l’uomo, sbalzato fuori sarebbe morto schiacciato. Una squadra del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Bagno di Romagna è intervenuta nella strada insieme all’ambulanza del 118. Giunta sul posto, la squadra ha operato per il recupero del conducente, purtroppo privo di vita. Sul luogo dell’evento sono intervenuti anche i sanitari del 118 e i Carabinieri per i rilievi di competenza e la gestione della viabilità.