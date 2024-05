Verghereto, da domani riaperto al traffico il ponte di Ca’ Gallo

VERGHERETO. I lavori di messa in sicurezza del ponte in località Cà di Gallo nel Comune di Verghereto, diretti dalla Provincia di Forlì – Cesena ed eseguiti dall’Impresa C.L.A.S. Soc. Coop. di San Piero in Bagno, sulla carreggiata stradale sono volti a conclusione prima dei tempi previsti.

L’impresa al fine di ripristinare il collegamento sulla strada tra Verghereto e Canili, ha impiegato più personale adottando turni lavorativi anche di sabato e domenica e continuando a lavorare anche sotto la pioggia.

È stata realizzata la soletta che ha richiesto la chiusura della strada, compresa di guaina impermeabile sopra completata con pavimentazione in conglomerato bituminoso, consentendo di riaprire prima dei tempi previsti dall’ordinanza di chiusura, ripristinando la percorribilità.

Da domani 22 maggio 2024 alle ore 6:00 sarà riaperto al traffico.

Proseguiranno i lavori sui paramenti esterni, ultima parte di lavorazione prevista che non preclude il traffico sulla SP137, fino alla fine del mese di giugno.