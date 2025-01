Venti milioni di investimenti per il nuovo volto dello sport a Cesena

Oltre 20 milioni di euro. A tanto ammontano gli investimenti degli ultimi anni nell’edilizia sportiva realizzati o in corso di realizzazione da parte del Comune di Cesena. L’assessore Christian Castorri ripercorre quelli principali e il loro stato di avanzamento.

Campo atletica

«Abbiamo completato gli spogliatoi esistenti ed il pistino di riscaldamento e in questi giorni si sono concluse le prove sulle nuove fondazioni della palestra (micropali). Attendiamo l’aumento delle temperature per la posa del manto sintetico. L’intervento interessa l’attuale pista di atletica con quattro distinti interventi riguardanti: l’adeguamento degli spogliatoi; la realizzazione di una palestra con zona per la muscolazione; il rifacimento e l’ampliamento della pista di atletica esterna e delle aree attrezzate esterne; la realizzazione della copertura della tribuna a servizio degli spettatori per permettere la realizzazione di eventi di richiamo anche regionale e nazionale». È un intervento da 5,3 milioni reso possibile grazie ad un finanziamento Pnrr di 4 milioni ottenuto tramite la Federazione Italiana Triathlon a cui si sono aggiunti 500 mila euro di risorse comunali e 800 mila di trasferimenti statali.

Centro sportivo Villachiaviche

«Dopo la realizzazione dei campi da calcio a 7 in sintetico, già utilizzati da qualche settimana dalla Polisportiva Rumagna, stiamo proseguendo con la realizzazione del campo polivalente e della palestra, in particolare sono in corso le lavorazioni agli impianti elettrici e meccanici e il montaggio degli infissi esterni. L’ultima lavorazione, appena la stagione lo consentirà, riguarderà la realizzazione del parco». È un intervento 3,8 milioni, di cui 2,5 milioni dal Pnrr, a cui si sommano circa 200mila euro di “Italia City Branding”, relativi alla progettazione, e da 1,1 milioni di euro del Comune.

Piscina comunale

«È in corso in questi giorni la conclusione della procedura di gara per l’appalto dei lavori per la nuova Piscina Comunale la cui durata sarà di due anni e che partiranno in primavera. La nuova vasca indoor da 25 metri avrà 8 corsie (3 in più di quella attuale). Ci sarà una vasca dedicata all’acquafitness e una terza vasca per ulteriori attività. Nel nuovo impianto, lo spazio acqua aumenterà del 60%. Avremo al secondo piano gli uffici amministrativi, una sala riunioni e gli spogliatoi per il personale e una palestra per il fitness per gli utenti. La palestra si affaccerà su una terrazza utilizzabile per attività all’aperto. Una volta realizzata la vasca indoor, realizzeremo la piscina esterna da 50 metri». L’investimento complessivo per gli spazi indoor è di 11,6 milioni, finanziato per euro 1.300.000 da alienazione di immobili comunali, per euro 4 milioni da mutuo con l’Istituto per il Credito Sportivo e per euro 6,3 milioni dal contributo Atuss.

Carisport

«Abbiamo realizzato 5 stralci di lavori post alluvione per un totale di circa 1,6 milioni di euro. Abbiamo ripristinato il parquet, gli impianti elettrici e termico-sanitari, i bar interni, le porte in legno. Siamo intervenuti anche nel ripristino e tinteggiatura di tutte le pareti e sulla guaina di copertura del tetto».

Borello

«Abbiamo ripristinato dopo l’alluvione i campi, sia quello d’allenamento sia quello principale. Siamo intervenuti sulla recinzione e sull’impianto elettrico. Prima dell’estate interverremo nuovamente sul campo principale per realizzare il manto erboso definitivo». L’investimento è di 500mila euro.

Campo sportivo Villarco

«Attualmente gestito dal Torre del Moro. Il 17 dicembre scorso abbiamo approvato un progetto complessivo di riqualificazione, articolato in due stralci: il primo di 600mila euro, già finanziato, del quale stiamo portando a compimento la progettazione esecutiva per affidare i lavori per il rifacimento del campo, che trasformeremo in sintetico; il secondo di 720mila euro per la demolizione e ricostruzione degli spogliatoi e delle recinzioni, lo abbiamo candidato ad un bando regionale, del quale dovremmo conoscerne l’esito entro la fine del mese. Complessivamente quindi è un intervento di 1.320.000 euro».

Campo calcio a 5 a Ronta

«I lavori, approvati sempre lo scorso 17 dicembre, corrispondenti a un importo complessivo di 61mila euro (50mila euro derivanti dalla struttura commissariale e 11mila euro frutto di un co-finanziamento di privati) saranno avviati la prossima primavera».

Colpito dall’alluvione, il campo sarà ripristinato e sarà realizzato un campo da calcetto con manto sintetico.

Adeguamento bagni stadio

«Entro la fine dell’estate il “Dino Manuzzi” sarà interessato da ulteriori lavori di manutenzione straordinaria per l’adeguamento ai criteri infrastrutturali previsti dalla Figc riguardanti diciannove servizi igienici». L’investimento in questo caso ammonta a 200mila euro.

Centro sportivo Vigne

«Con l’approvazione del bilancio a dicembre scorso, abbiamo approvato il piano investimenti che prevede un intervento da 500mila euro di rifacimento del campo gestito dalla Polisportiva Forza Vigne. Nel corso dell’anno approveremo il progetto e avvieremo il procedimento».