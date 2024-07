Vent’anni dopo tutti i diplomati 2004 del Liceo Righi di Cesena si sono trovati per festeggiare

Dopo venti anni dalla maturità, i diplomati 2004 del liceo scientifico Righi hanno festeggiato l’anniversario con una grande festa al Club Ippodromo.

Al netto delle assenze giustificate di chi vive fuori continente, hanno risposto all’appello in 91. Tutte le dieci sezioni, A, Al, B, Bs, C, Cl, D, Dst, E, F, hanno garantito la partecipazione. La più numerosa, la 5a A, ha vantato ben 20 presenze. Nel maxi schermo a fare da cornice le immagini delle gite, delle foto di classe e dei professori e dei bidelli più amati, e sui tavoli la copertina di Dolly, il giornalino scolastico.

Tra amministratori, medici, professori, ingegneri, avvocati, scienziati e imprenditori, dal Righi 2004 sono usciti i professionisti di oggi. Menzione speciale, salutato con un applauso e lo stesso calore di allora, il rappresentante d’istituto, che oggi è candidato alla Presidenza della Regione, Michele de Pascale.

Illuminati dalle candele, con in sottofondo la canzone “Notte prima degli esami” e il sorriso nel cuore ricordando gli anni della spensieratezza e delle infinite possibilità, gli ex liceali hanno promesso di rivedersi ancora a festeggiare tutti insieme. Perché se davvero gli esami non finiscono mai, affrontarli con gli amici di sempre a fianco fa meno paura.