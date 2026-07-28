“Via libera al potenziamento della diga di Ridracoli e al recupero del Lago di Quarto”: l’annuncio della deputata Alice Buonguerrieri

“Un risultato storico per la Romagna e per la sicurezza idrica del nostro territorio: in Commissione Finanze è stato approvato l’emendamento di Fratelli d’Italia a mia prima firma che autorizza la progettazione degli interventi necessari al potenziamento del sistema di approvvigionamento dell’Acquedotto della Romagna”. A dare l’annuncio è Alice Buonguerrieri, deputata di Fratelli d’Italia.

“L’emendamento, che ha ricevuto il parere positivo dei Ministeri competenti e del commissario straordinario Fabio Ciciliano, riguarda due opere strategiche attese dal territorio da decenni: il prolungamento della galleria di gronda della Diga di Ridracoli fino al torrente Rabbi nel comune di Premilcuore e la rifunzionalizzazione della capacità di invaso del Lago di Quarto”.

La norma autorizza il commissario straordinario, in via urgente e in coerenza con gli strumenti di pianificazione di bacino, a procedere alla progettazione e all’autorizzazione degli interventi necessari a rafforzare la captazione, la regolazione e l’utilizzo delle risorse idriche superficiali a servizio dell’Acquedotto della Romagna. “Si tratta di interventi emergenziali e di rilevanza strategica, indispensabili per mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici e garantire continuità e sicurezza all’approvvigionamento idropotabile della Romagna”, continua Buonguerrieri.

Per coordinare la realizzazione delle opere, il commissario straordinario potrà stipulare un accordo con l’Autorità d’ambito competente e con il gestore unico delle fonti idropotabili della Romagna, nell’ambito degli interventi approvati nel Programma operativo 2024-2029.

“Dopo decenni di attesa - conclude Buonguerrieri - e dopo che il Governo Meloni ha già stanziato un milione di euro necessario per avviare lo studio di fattibilità del Lago di Quarto e le prime opere, compiamo ora un ulteriore e importante passo concreto verso la realizzazione di infrastrutture fondamentali per famiglie, imprese e territori. Un ringraziamento particolare va all’onorevole Galeazzo Bignami, già Viceministro alle Infrastrutture e Trasporti e ora capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei Deputati: il risultato di oggi scaturisce anche e soprattutto dal suo impegno, fin dalla prima ora, per la realizzazione di queste importanti opere e dal lavoro in sinergia con i sindaci di Premilcuore e Sarsina, Baruffi e Cangini e in collaborazione con l’avvocato Fabrizio Landi di Romagna Acque. Fratelli d’Italia continuerà a lavorare per la realizzazione di opere strategiche per lo sviluppo del nostro territorio e affinché la Romagna disponga di un sistema idrico più moderno, efficiente e capace di affrontare le emergenze future”.