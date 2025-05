Verso Roma “un passo avanti l’altro”: sono partiti da Sarsina i primi tre pellegrini

Si sono messi in cammino ieri mattina da Sarsina a conclave in corso e quando arriveranno a Roma ad accoglierli ci sarà il nuovo papa Leone XIV. Sono i primi tre pellegrini a essersi messi in viaggio nell’ambito dell’iniziativa “A Roma... un passo avanti all’altro, dalla Romagna in cammino verso l’anno giubilare”. Si tratta di Fabio Facciani, originario di Sorbano, dove torna ogni volta che può dalla Germania, il paese dove vive, Paolo Borghesi, di Cesena e socio Cai e Luciano Cortesi, di Sarsina, attivissimo tra proloco e Misericordia. In paese lo conoscono tutti e quando stamattina lo hanno visto uscire di casa zaino in spalla, in tanti gli hanno chiesto dove fosse diretto, molti hanno pensato a una battuta alla risposta «A Roma!».

Nessuno scherzo invece, Facciani, Cortesi e Borghesi cammineranno per oltre 400 chilometri in 18 tappe per arrivare a Roma il 25 maggio. A loro, per gli ultimi 105 chilometri del percorso, si uniranno altri otto pellegrini della Valle del Savio, l’incontro sarà dalle parti di Roma. Un’altra persona, di Bolzano, si unirà invece all’altezza di Arezzo.

Un percorso che hanno cominciato ieri mattina con la benedizione in Cattedrale di don Rudy Tonelli, ed è qui, nella Basilica di San Vicinio che hanno ricevuto il loro primo timbro nella “Charta Peregrinorum”, la carte del pellegrino, una sorta di documento di viaggio che timbro dopo timbro terrà traccia del loro viaggio. Ieri ne hanno ottenuti tre: oltre a quello di San Vicinio, anche quello del convento dei frati di San Piero e quello della basilica di Santa Maria Assunta a Bagno di Romagna dove sono arrivati dopo 24 chilometri di cammino, per lo più su asfalto. Quando arriveranno a Roma, i pellegrini che avranno percorso almeno 100 chilometri a piedi otterranno il “Testimonium”.

«La partenza di ieri è stata un’occasione di ritrovo e per conoscersi anche per chi si metterà in cammino più avanti», racconta Alberto Merenti di Tra Monti e Valli associazione parte della squadra che ha reso possibile questa iniziativa e di cui fanno parte anche Cai, Cammino di San Vicinio, Polisportiva San Pietro, Polis Sarsina, Via Romea Germanica. «È davvero una bella collaborazione», assicura Merendi.