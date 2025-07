Verghereto, uscita sul Fumaiolo col comandante della scuola dei carabinieri che addestra i suoi custodi

Una giornata alla scoperta del Monte Fumaiolo, con due passeggiate alternative, accompagnate da guide esperte, un pranzo in compagnia in un rifugio e una conversazione con il comandante della Scuola Nazionale dei Carabinieri Forestali, preziosi custodi di quello e altri luoghi naturali. È l’iniziativa organizzata per sabato 19 luglio dal Touring Club Italiano di Romagna, che ha in Pier Luigi Bazzocchi il suo punto di riferimento, e dall’associazione “Culturambiente”, in collaborazione con “Fumaiolo Sentieri” e un gruppo di volontari di Alfero. Sarà anche presente il generale di Brigata Giampiero Andreatta, che guida il Corpo dell’Arma che si occupa di tutela forestale, e più in generale di ambiente. Il ritrovo sarà alle 10, davanti al municipio di Verghereto, e da lì ci si trasferirà nella località Faggio Scritto, da dove partiranno due camminate di diversa lunghezza, adatte comunque a tutti, che termineranno nello spazio davanti al Rifugio della Moia, dove si consumerà un ristoro con prodotti tipici. Nel pomeriggio si parlerà poi di temi ambientali con il generale Andreatta.

«Il Fumaiolo non è solo una montagna - si legge sul volantino del Turing Club che promuove l’iniziativa - È una storia d’insediamenti umani vecchia di millenni. È una storia di acque. È una storia di lupi, caprioli e aquile. È una storia di abetine che hanno più di mille anni e che hanno circondato un monastero che ancora oggi sulle mappe ha il nome misterioso di S. Giovanni in Ambo Para. È una storia di faggete d’incredibile fascino e di sentieri antichi come le fonti che offrono acqua purissima per dissetare animali e viandanti. Dal comprensorio del Fumaiolo nascono i fiumi Tevere, Savio e Marecchia. Dai profumatissimi prugnoli ai preziosi porcini non mancano certo i funghi. Delle nostre due passeggiate una, attraversata da 7 ruscelli, è facilissima quanto ricca di fascino. L’altra è un po’ meno facile, perché si raggiunge la cima del Monticino da dove lo sguardo si allarga a tutta la Romagna fino al mare e, nelle giornate più limpide, si possono vedere il Monte Pasubio e l’altopiano di Asiago. In entrambe le passeggiate saremo accompagnati da guide esperte. Mangeremo insieme un rustico ma squisito ristoro in un rifugio e, nel pomeriggio, avremo l’occasione di conversare con il generale di Brigata Gianpiero Andreatta, comandante della Scuola Nazionale dei Carabinieri Forestali, che è anche un fine e piacevole scrittore, per conoscere meglio i custodi di quel prezioso tesoro che è il monte Fumaiolo».

Le due camminate proposte, che partiranno alle 10.30, hanno due percorsi differenti: una dura un’ora circa ed è molto facile; l’altra, un po’ più difficile, richiede un paio di ore. Sono consigliate scarpe da trekking leggero e un abbigliamento adeguato, perché si andrà sopra i mille metri di quota. È anche a disposizione navetta per chi ha difficoltà a camminare.

Alle 13 è in programma un pranzo rustico presso il Rifugio e a seguire ci sarà l’attesa conversazione col comandante della Scuola Forestale Carabinieri.

La quota di partecipazione è di 25 euro per gli iscritti al Touring Club e i loro familiari e 30 per gli altri. I partecipanti dovranno essere tra un minimo di 25 e un massimo di 50.

Prenotazioni tramite e-mail all’indirizzo romagna@volontaritouring.it.