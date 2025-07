Verghereto, strada interrotta da una frana da tre mesi: i residenti minacciano azioni legali

C’è un giallo su cui si vuole far luce: «La cosa è particolarmente grave anche in considerazione del fatto che il rischio frana della zona in oggetto era ben noto a priori e non più tardi di qualche anno fa era stato predisposto un significativo intervento di consolidamento del versante proprio per mettere in sicurezza quel tratto di strada. Intervento che si è dimostrato assolutamente inadeguato e del quale si richiede formalmente l’accesso agli atti e l’invio della documentazione progettuale per permettere una analisi tecnica in grado di valutare eventuali profili di responsabilità di quanto accaduto e dei danni subiti e subendi da parte della collettività e dei singoli. Responsabilità dalla quale non può essere certo esente la pubblica amministrazione di competenza, sia per quanto fatto, o non fatto, in passato ma anche e soprattutto per una evidente inerzia nell’assumere provvedimenti di urgenza in grado di sollevare dal disagio, almeno parzialmente, gli abitanti esasperati da questa situazione incresciosa e paradossale».