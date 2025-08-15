Verghereto, soccorsa una 30enne dopo una caduta

VERGHERETO. Il Saer è intervenuto ieri pomeriggio, attivato dal 118, per soccorrere una 30enne caduta in località La Para nel comune di Verghereto. La donna era in compagnia della famiglia, mentre si refrigerava nel torrente, quando ha perso l’equilibrio procurandosi un trauma a un arto inferiore. Sul posto è giunta una squadra del Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna che, in collaborazione con il personale dell’ambulanza, ha provveduto a valutare le condizioni della ferita e a sistemarla su una barella dotata di ruota per agevolare il trasporto lungo il sentiero fino alla strada carrozzabile. Una volta raggiunta la strada carrozzabile, la donna è stata affidata all’equipaggio dell’ambulanza, che l’ha trasferita al Trauma Center di Cesena.