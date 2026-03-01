Verghereto, Simone Mercatelli si candida per la poltrona di sindaco

Simone Mercatalli è pronto a correre per la poltrona di sindaco. Ha infatti annunciato la sa disponibilità a candidarsi per guidare Verghereto. Il suo nome circolava già da tempo, come papabile candidato di centrodestra, si tratta quindi di un volto nuovo, ma che rappresenta continuità con le precedenti amministrazioni.

Mercatelli ha le idee chiare per il futuro di Verghereto: «Sono cresciuto qui e risiedo nella frazione di Ville di Montecoronaro - afferma - , come il compianto e amato ex sindaco Ido Bragagni, che per due mandati guidò il Comune. Conosco il valore delle relazioni e dell’essere comunità: proprio per questo senso di appartenenza ho deciso di assumermi ulteriori responsabilità per il bene comune. La decisione è maturata nel tempo, stimolato da tanti amici che mi hanno chiesto di mettermi a disposizione e solo dopo essermi confrontato con il gruppo consiliare ed in particolare con Enrico Salvi e Fedele Camillini che ringrazio per ciò che hanno fatto finora per la nostra comunità e per le parole di sostegno, che per me hanno rappresentato fattore fondamentale per intraprendere questo percorso».

Mercatelli nel tempo ha dato prova delle sue capacità anche in ambito professionale. «Da oltre vent’anni sono socio amministratore di Nibble, azienda di telecomunicazioni in cui sono abituato a muovermi pure sul campo, pianificando interventi e gestendo tempistiche e complessità. Nel 2009, con Nibble portammo la copertura internet in tutto il Comune di Verghereto. Fu un’intuizione, il desiderio di esplorare laddove altri non volevano investire, in un momento in cui in alcune zone mancava addirittura il segnale stabile per il cellulare. L’idea fu vincente. La politica ha bisogno dello stesso coraggio: bisogna guardare lontano senza lasciare indietro le aree più difficili».

In questo ambito, Mercatelli non è un neofita: «Sono entrato in consiglio comunale molto giovane, dal 2005 al 2010 con l’amministrazione Camillini, e ci sono ritornato dal 2015 fino ad oggi con Salvi, potendo constatare l’impegno e l’importante lavoro svolto finora. Come capogruppo con delega all’innovazione tecnologica, ho portato l’attenzione sulla modernizzazione e sui servizi, conservando comunque un’identità locale e il mio impegno associativo come componente attivo nella Pro Loco di Ville di Montecoronaro: abbiamo tesori che ci identificano come la pera cocomerina e lo slow food è uno di quegli approcci alla vita che raccontano chi siamo».

E infine Mercatelli chiosa con un accorato appello: «Il mio nome circola da mesi, ma ciò che più mi ha colpito è l’entusiasmo vero e concreto di un gruppo numeroso di donne e uomini che ha già iniziato a lavorare con determinazione. Un progetto chiaro, ambizioso, che punta a garantire al nostro Comune una nuova stagione di crescita, fondata sulla difesa delle nostre identità, delle nostre tradizioni e dei valori che ci hanno reso comunità. Sono pronto ad offrire l’esperienza maturata e il mio entusiasmo alla cittadinanza - conclude Mercatelli - anche in un’altra veste, lavorando per il bene della comunità. Confido nel sostegno dei miei compaesani».