Verghereto, sei pale eoliche altre 200 metri sul Monte Comero: iter avviato, previsti tagli di alberi

È stata attivata nelle scorse settimane la fase di pubblicazione dei documenti per la Valutazione di impatto ambientale del progetto per realizzare sul territorio comunale di Verghereto sei gigantesche pale eoliche per produrre energia dal vento, accompagnate da lavori accessori che coinvolgono anche la zona di Bagno di Romagna e, più marginalmente, il Sarsinate. L’impianto, denominato “Monte Comero”, è stato proposto dalla società “Fri-El Spa”. Il nocciolo è costituito da sei aerogeneratori alti 200 metri fuori terra, di potenza nominale 5 MW, per un totale di 30 MW. È stata chiesta anche l’autorizzazione per tagliare alcune decine di grandi alberi, in quanto il progetto prevede la predisposizione di alcuni adeguamenti stradali necessari per il trasporto di pale, torri e componenti degli aerogeneratori. Questi abbattimenti sono previsti dei territori comunali di Bagno di Romagna e Verghereto. In quest’ultima zona occorrerà anche predisporre aree di cantiere e strade di accesso permanenti agli aerogeneratori, che comporteranno, rispettivamente, l’eliminazione temporanea e definitiva di alcune porzioni di vegetazione boscata.

Come avviene sempre in questi casi, il richiedente si impegna a ripiantare un eguale numero di alberi. Ma il sacrificio di patrimonio arboreo di grandi dimensioni (diversi gli esemplari altri 12-15 metri da eliminare) e presenti sul posto da tanto tempo è uno dei principali motivi, anche se non l’unico, per cui gli ambientalisti osteggiano questo progetto. Innanzitutto, perché nuove piante non portano gli stessi benefici ambientali di alberi ad alto fusto. E poi perché c’è un movimento che sottolinea con sempre più forza che gli alberi sono esseri viventi, esattamente come gli animali, uomo incluso, e meritano una maggiore tutela. Nel Sarsinate è invece prevista esclusivamente la posa di un cavidotto sotto strada, mentre non sono in programma adeguamenti stradali che comporteranno il taglio della vegetazione esistente.