Verghereto, scivola nel torrente e si frattura una caviglia: donna 60enne cesenate in elicottero all’ospedale

Incidente ieri sera verso le 19, nel comune di Verghereto nel torrente in località Ponte Para. La stazione Cnsas e monte Falco e i Vigili del Fuoco sono stati attivati per una donna 60enne cesenate. La donna, lungo il sentiero che dal torrente Para l’avrebbe ricondotta al proprio mezzo, è scivolata malamente procurandosi una probabile frattura ad una caviglia.

Impossibilitata a camminare e a fare ritorno al proprio mezzo ha chiamato i soccorsi. Sul posto è giunta una squadra del Soccorso Alpino che ha supportato l’operazione di evacuazione della paziente che è avvenuta tramite il verricello dell’elisoccorso decollato da Ravenna. L’infortunata è stato stabilizzata e posizionata su barella per essere poi recuperata a bordo dell’elisoccorso e trasportata all’ospedale di Cesena. Sul posto erano presenti anche gli operatori sanitari del 118 dell’ambulanza di San Piero.