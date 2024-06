Verghereto, riapre l’Antico Forno Monte Fumaiolo a Balze: “Ora abbiamo 4 attività, così non ci annoiamo...”

L’Antico forno del Monte Fumaiolo a Balze da ieri è tornato in attività. A rilevare l’attività Marco e Beatrice del Borghetto delle Delizie di Novafeltria, coppia nella vita oltre che dal punto di vista imprenditoriale. Il forno, l’unico a Balze e uno dei pochi in zona, era chiuso da un paio d’anni con l’eccezione di una breve parentesi estiva a cui però non c’era stato ulteriore seguito.

Con Marco e Beatrice permette di rimettere in moto una attività storica, una scelta ancora più significativa in zone dove il tema dello spopolamento, sempre attuale, va a braccetto con la perdita di servizi, entrambi fenomeni contro cui non è mai semplice né scontato riuscire a combattere.

Insieme al pane Marco e Beatrice portano una novità per Balze e per le frazioni circostanti: la pasticceria fresca. «Venivamo già a Balze tutte le notti perché abbiamo diversi clienti», racconta Marco. Quella di Balze è una zona e una clientela che conoscono bene e anche questo li ha incoraggiati a cercare l’accordo con la storica gestione. Dalla giornata di ieri sono quattro le attività che gestiscono: oltre al Borghetto delle Delizie a Novafeltria, dove hanno anche i due laboratori di panificazione e di pasticceria fresca e secca, un altro negozio omonimo a Villa e una gastronomia, l’Angolo del Gusto a Pennabilli. «Non volevamo correre il rischio di annoiarci», commenta con una risata.

La produzione, almeno per il momento, rimarrà concentrata a Novafeltria, e per quanto riguarda il personale la formazione iniziale prevederà due persone: «Una signora del posto e, almeno per cominciare, uno di noi», spiega ancora Marco. «Ci siamo dati fino a Natale per vedere come va, ma l’intenzione è quella di rimanere e di essere presenti tutto l’anno. L’estate è il periodo clou e d’inverno ci aspettiamo un po’ calo fisiologico, ma siamo gli unici ad avere pasticceria fresca della zona e credo che il lavoro non mancherà», aggiunge fiducioso.

Con la gestione di tante attività tra le competenze maturate c’è anche come celebrare occasioni come quella di ieri: «Ho sempre fatto così: buffet, musica e festa fino a sera». Una formula che ha funzionato anche questa volta.