Verghereto, la Pro loco Capanne convoca un’assemblea per la frana e invita il sindaco di Casteldelci

La Pro loco di Capanne di Verghereto scrive al sindaco di Casteldelci Fabiano Tonielli. Lo fa per invitarlo a partecipare all’assemblea pubblica indetta sabato a Capanne per informare la cittadinanza della situazione attuale della strada che collega Capanne a Balze e a Casteldelci, chiusa per via di una frana dallo scorso aprile. Si tratta di una situazione, scrive Alvaro Caminati, presidente della Pro loco, al sindaco di Casteldelci che ha la competenza sulla strada, «che ha di fatto comportato il quasi totale isolamento del paese di Capanne, con disagi enormi che hanno riguardato problemi occupazionali, difficoltà per chiunque, a partire dai residenti e da chi mantiene ancora casa nella zona, difficoltà per le aziende agricole, la nostra Associazione di promozione sociale Radici e anche per quell’unica attività turistica, il Relais del Monastero di Sant’Alberico che incontra ostacoli con il personale che si trova nell’impossibilità di recarsi al lavoro e dei clienti a raggiungere la struttura. Lei conosce bene la situazione per cui non credo ci sia nulla da aggiungere. La situazione che si è determinata è assai complicata, oserei dire drammatica». L’invito, che estendono anche al geologo e i tecnici che si sono occupati della stesura della relazione tecnica finanziata con fondi regionali, è quello di avere informazioni di prima mano e corrette su quanto è accaduto e sulle prospettive future. «Con la presente - si legge nella lettera - siamo a chiederle di partecipare all’Assemblea di sabato 27 dicembre alle 15 che avrà luogo a Capanne nei locali dell’Associazione Radici ( da Caporale) per fornirci tutte le informazioni e anche quali iniziative si intende intraprendere per far fronte ad uno stato di cose che è molto più di preoccupante. Crediamo sarebbe molto utile anche la presenza del geologo e/o dei tecnici che hanno seguito l’evolversi del movimento franoso».