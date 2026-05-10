Verghereto, il grande cuore degli amici di “Penna”: oltre 1.300 donazioni, verso quota 110mila euro. Il funerale VIDEO

VERGHERETO. Una gara di solidarietà che mostra il cuore grande degli amici di Mirco Pennacchi, il 45enne di Riofreddo di Verghereto che giovedì scorso ha perso la vita in un incidente con il furgone. Sulla piattaforma Gofundme sono stati già raggiunti 106mila euro attraverso 1.345 donazioni. Un grande successo visto che il limite massimo consentito dalla piattaforma è a 110mila euro. La raccolta fondi è stata lanciata dagli amici come gesto di aiuto concreto alla compagna Nicole è alle due figlie piccole. «”Penna” avrebbe sicuramente fatto lo stesso per tutti noi», hanno scritto sulla piattaforma, «per tutti i suoi amici, per tutti i suoi colleghi, per tutti i suoi compaesani, per tutte quelle persone a cui ha sempre saputo regalare un sorriso. Grazie a tutti voi».

Oggi pomeriggio intanto si sono svolti i funerali alla Chiesa di San Michele Arcangelo di Riofreddo.