Verghereto, il candidato sindaco Mercatelli: “Incentivi economici per le coppie che sceglieranno di vivere qui”

Continuità, ma con una forte componente innovativa che nasce da persone competenti che vivono, conoscono e producono sul territorio. Su questi principi, Simone Mercatelli, 44 anni originario di Sansepolcro, residente nella frazione di Ville Montecoronaro, ha costruito la lista civica “Verghereto tradizioni e futuro” con cui ha scelto di candidarsi a sindaco del Comune di Verghereto alle elezioni ammnistrative del 24 e 25 maggio, trovando l’appoggio dei partiti di centrodestra. Imprenditore nel settore dell’informatica e delle telecomunicazioni è oggi amministratore della società “Nibble Srl”, con la quale nel 2009 ha portato la connessione internet in tutto il Comune di Verghereto. Già consigliere comunale dal 2005 al 2010 e dal 2015 a oggi a sostegno della Giunta uscente. Nella corrente legislatura è capogruppo di maggioranza con delega alla innovazione tecnologica.