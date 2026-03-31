Verghereto, Federico Sensi si candida sindaco con il progetto “Radici in Comune”

Sarà Federico Sensi il candidato del centrosinistra per la poltrona di sindaco di Verghereto. A circa due mesi dalle elezioni del 24 e 25 maggio in cui i cittadini di Verghereto saranno chiamati ad eleggere il loro nuovo sindaco, nasce il gruppo promotore della lista civica “Radici in Comune”, «un vero progetto civico» e con un orientamento di centrosinistra che vede come candidato Sensi che è già stato vicesindaco dal 2010 al 2015 e consigliere comunale di minoranza dal 2015 al 2020, sfidare Simone Mercatelli, candidato sindaco sostenuto dai partiti del centrodestra.

«Negli ultimi anni il nostro territorio ha subito un progressivo impoverimento: trasformazioni economiche, importante calo demografico, nuove fragilità sociali e difficoltà di molti giovani a immaginare qui il proprio futuro», a tutto questo il gruppo “Radici in Comune” vuole dare risposta attraverso l’impegno civico, avviando «un percorso partecipato che intende contribuire alla costruzione di una vera proposta civica per lo sviluppo del territorio, fondata sui valori della responsabilità condivisa, della solidarietà tra generazioni e della valorizzazione delle risorse locali. La nostra idea si fonda su un chiaro principio: un territorio cresce davvero solo quando tutti vengono coinvolti e quando le politiche locali sanno coniugare sviluppo, coesione sociale e qualità della vita. Il percorso che intendiamo avviare nasce a favore della comunità: aperto, inclusivo e partecipato, che vuole ascoltare cittadini, imprese, agricoltori, allevatori, giovani, famiglie e associazioni per costruire insieme una prospettiva credibile e concreta per il futuro del territorio».

«Crediamo che sia arrivato il momento di rimettere al centro Verghereto e tutti i suoi cittadini, nessuno escluso – afferma Federico Sensi –. La volontà è quella di dare voce a chi vive quotidianamente la nostra realtà, valorizzarne le risorse migliori e costruire insieme una prospettiva nuova, capace di guardare al futuro con responsabilità e coraggio, con la consapevolezza delle difficoltà che comporta amministrare un piccolo comune montano come il nostro».

Nei prossimi mesi “Radici in Comune” promuoverà incontri pubblici, momenti di confronto e iniziative di ascolto aperte a tutta la cittadinanza, con l’obiettivo di «raccogliere idee, proposte e contributi utili alla definizione di un vero progetto civico condiviso per tutto il territorio, senza il peso di alcun partito politico alle spalle».