Verghereto, ex centro fieristico della Moia in cerca di nuovi gestori

Offrire un’attrazione turistica in più, rivitalizzando un’area poco utilizzata. È l’obiettivo che vuole raggiungere l’Amministrazione comunale di Verghereto, attraverso l’Ex centro fieristico della Moia.
È stata infatti pubblicata la manifestazione d’interesse, promossa dall’Unione dei Comuni della Valle del Savio, per l’avvio di un percorso di co-progettazione finalizzato alla gestione sociale e turistica di tre immobili strategici del territorio, tra i quali figura appunto l’Ex centro fieristico. Destinatari dell’avviso sono gli enti del Terzo Settore interessati a sviluppare una gestione capace di coniugare la promozione turistica sostenibile con la coesione e la vitalità delle aree montane.