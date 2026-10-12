Verghereto, ex centro fieristico della Moia in cerca di nuovi gestori

Offrire un’attrazione turistica in più, rivitalizzando un’area poco utilizzata. È l’obiettivo che vuole raggiungere l’Amministrazione comunale di Verghereto, attraverso l’Ex centro fieristico della Moia. È stata infatti pubblicata la manifestazione d’interesse, promossa dall’Unione dei Comuni della Valle del Savio, per l’avvio di un percorso di co-progettazione finalizzato alla gestione sociale e turistica di tre immobili strategici del territorio, tra i quali figura appunto l’Ex centro fieristico. Destinatari dell’avviso sono gli enti del Terzo Settore interessati a sviluppare una gestione capace di coniugare la promozione turistica sostenibile con la coesione e la vitalità delle aree montane.

Riqualificato

L’immobile, situato alle porte del Monte Fumaiolo, è destinato a trasformarsi in un Hub della memoria e Base outdoor d’alta quota, diventando un punto di riferimento per accogliere escursionisti, cicloturisti e appassionati di montagna, promuovendo la rete sentieristica e le eccellenze del territorio in forte integrazione con il circuito Valle Savio Bike Hub. «Grazie a un bando dell’Unione dei Comuni, abbiamo potuto ristrutturare l’immobile - spiega il sindaco Simone Mercatelli -, i lavori sono terminati qualche mese fa. Ora puntiamo a trovare dei gestori per ridare vita a questa area, finora utilizzata solo durante le giornate zootecniche».

Attività anche in inverno