Verghereto, ex centro fieristico della Moia in cerca di nuovi gestori

Valle Savio
Come si presenta l’immobile dopo la ristrutturazione
Come si presenta l’immobile dopo la ristrutturazione

Offrire un’attrazione turistica in più, rivitalizzando un’area poco utilizzata. È l’obiettivo che vuole raggiungere l’Amministrazione comunale di Verghereto, attraverso l’Ex centro fieristico della Moia.

È stata infatti pubblicata la manifestazione d’interesse, promossa dall’Unione dei Comuni della Valle del Savio, per l’avvio di un percorso di co-progettazione finalizzato alla gestione sociale e turistica di tre immobili strategici del territorio, tra i quali figura appunto l’Ex centro fieristico. Destinatari dell’avviso sono gli enti del Terzo Settore interessati a sviluppare una gestione capace di coniugare la promozione turistica sostenibile con la coesione e la vitalità delle aree montane.

Riqualificato

L’immobile, situato alle porte del Monte Fumaiolo, è destinato a trasformarsi in un Hub della memoria e Base outdoor d’alta quota, diventando un punto di riferimento per accogliere escursionisti, cicloturisti e appassionati di montagna, promuovendo la rete sentieristica e le eccellenze del territorio in forte integrazione con il circuito Valle Savio Bike Hub. «Grazie a un bando dell’Unione dei Comuni, abbiamo potuto ristrutturare l’immobile - spiega il sindaco Simone Mercatelli -, i lavori sono terminati qualche mese fa. Ora puntiamo a trovare dei gestori per ridare vita a questa area, finora utilizzata solo durante le giornate zootecniche».

Attività anche in inverno

Il bando richiede che gli enti partecipanti siano attivi sul territorio dell’Unione o in aree limitrofe da almeno 2 anni. Le realtà selezionate dovranno assicurare una gestione ad alto valore sociale e una continuità di apertura estesa anche ai mesi autunnali e invernali, trasformando la struttura in un presidio vivo con servizi per l’outdoor, spazi per il co-working e iniziative di animazione comunitaria. «È fondamentale riuscire a destagionalizzare per attirare più turisti nel nostro borgo anche nei mesi non estivi - dichiara il sindaco -. All’ex centro verranno organizzate attività diverse, che si andranno ad aggiungere alle escursioni, sagre e altri eventi che comprendono il nostro pacchetto di turismo lento».

La convenzione avrà efficacia dalla sottoscrizione fino al 31 dicembre 2030. Dal punto di vista economico, il gestore dovrà sostenere interamente i costi per la fornitura e l’allestimento degli arredi della struttura ricettiva e delle sale polivalenti, facendosi carico della manutenzione e della custodia dell’intero complesso. La gestione si svolgerà in modalità “quasi” no profit: i ricavi potranno essere investiti per migliorare l’area dell’Ex centro. Le domande dovranno essere inviate via Pec all’indirizzo protocollo@pec.unionevallesavio.it entro le 13 del 26 ottobre 2026. Tutta la documentazione è consultabile sul sito del Comune di Verghereto.

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