Verghereto, dieci itinerari per scoprire i segreti del Monte Fumaiolo

Una nuova mappa per promuovere la sentieristica e accompagnare turisti ed escursionisti alla scoperta del Monte Fumaiolo e dei suoi dintorni. È stata presentata sabato 5 settembre, nell’ambito della terza edizione del Fumaiolo Fest, la pubblicazione “Gli anelli del Monte Fumaiolo”, realizzata da Monti Editore con il contributo dell’Unione dei Comuni della Valle del Savio e della Dmc I Percorsi del Savio, insieme all’associazione Fumaiolo Sentieri e al Cai sezione di Cesena.

Il pieghevole, in formato tascabile, propone una cartina del territorio che comprende i diversi versanti del Fumaiolo, dal Lago Lungo alle Balze, da Ville di Montecoronaro a Tavolicci. Sul retro sono descritti dieci itinerari ad anello, pensati per offrire una panoramica delle possibilità di esplorazione dell’area. Tra i percorsi indicati figurano quelli del Monte Aquilone, dell’Eremo di Sant’Alberico, delle sorgenti del Tevere e del Savio e della cascata dell’Alferello.

La pubblicazione rientra nel piano generale di promozione della sentieristica dei sei Comuni della Valle del Savio e punta a fornire ai visitatori informazioni semplici e precise, affiancando gli strumenti digitali già disponibili, come l’App Valle Savio Outdoor e i siti turistici di vallata. La mappa è distribuita gratuitamente negli uffici turistici Iat di Cesena, Sarsina, Bagno di Romagna e Balze-Verghereto.

«È uno strumento semplice da utilizzare, ma frutto di un lavoro approfondito, pensato per essere messo gratuitamente nelle mani di chi vuole scoprire il territorio camminando, correndo, in bicicletta o a cavallo», sottolinea il sindaco di Verghereto Simone Mercatelli, che considera la nuova pubblicazione un ulteriore passo nella valorizzazione della montagna.

Alla base dell’offerta outdoor c’è però una rete sentieristica che necessita di manutenzione costante. Nel territorio comunale di Verghereto si sviluppano oltre 200 chilometri di sentieri, curati e tabellati dall’associazione Fumaiolo Sentieri. «Un patrimonio straordinario – evidenzia Mercatelli – che rappresenta una delle infrastrutture turistiche più importanti del nostro Comune».

La presentazione della mappa è arrivata al termine di un Fumaiolo Fest che ha confermato la crescita della manifestazione. Numerose le iniziative partecipate, dalle camminate al concorso e alla mostra fotografica, fino al concerto jazz al Rifugio Moia, seguito da quasi 200 persone. Lo stand gastronomico ha registrato circa 600 coperti nella sola giornata di sabato, mentre oltre cento persone hanno assistito allo spettacolo di improvvisazione teatrale a Montecoronaro. Un bilancio positivo che, secondo l’amministrazione, premia il lavoro svolto da istituzioni, associazioni e operatori per valorizzare il territorio.