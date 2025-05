Verghereto, “Cammini aperti”: escursione sulle orme di Francesco col campione olimpico di lotta

La seconda edizione di “Cammini aperti” arriva oggi in Alto Savio, lungo il percorso ad anello sulle tracce di Francesco tra Balze di Verghereto e il Monte Fumaiolo, con la partecipazione di una leggenda dello sport: Andrea Minguzzi, campione olimpico a Pechino 2008 nella lotta greco-romana, per la categoria 84 chilogrammi.

Il percorso è lungo 8 chilometri, con un dislivello tra +300 e un grado di difficoltà classificato come “facile” in un tratto ed “escursionistico” in un altro.

Caratterizzato da un’atmosfera di profonda spiritualità, si sviluppa tra boschi di faggio, acque sorgive ed eremi solitari lungo un segmento della quarta tappa del Cammino di San Francesco da Rimini a La Verna.

Si parte da Balze di Verghereto, località montana incastonata tra i rilievi del Monte Fumaiolo, per percorrere l’antica Via Granducale fino all’eremo di Sant’Alberico, antico rifugio eremitico immerso nella quiete e nella spiritualità. Da lì si giunge alla sorgente del fiume Tevere, nascosta tra le radici del monte, dove l’acqua sgorga limpida e pura, e si prosegue fino al sito della Madonna del Sasso, legato, in seguito a un’apparizione mariana, a una tradizione popolare di devozione. Si fa infine ritorno a Balze.

L’escursione vedrà la presenza anche dei referenti dell’ente di gestione del Cammino di San Francesco da Rimini a La Verna.

La descrizione in dettaglio si può trovare sul sito web https://www.italia.it/it/emilia-romagna/cosa-fare/evento-cammini-aperti-emilia-romagna-2-25.

Ieri l’iniziativa “Cammini aperti” si è sviluppata lungo il percorso ad anello nella Valmarecchia, tra oasi, santi e spiritualità, e nel cuore verde dell’Alta Valmarecchia,

Il Cammino di San Francesco da Rimini a La Verna fa parte del Circuito regionale dei 21 Cammini e Vie di Pellegrinaggio dell’Emilia-Romagna.

«Il binomio vincente tra turismo slow e vacanza attiva - commenta l’assessora regionale al Turismo, Roberta Frisoni - trova nei nostri 21 Cammini la sua massima espressione. Sempre più turisti, sia italiani che stranieri, scoprono passo dopo passo i nostri splendidi borghi, i millenari luoghi di culto e gli affascinanti castelli e dimore storiche che si trovano lungo i Cammini, gustando allo stesso tempo la nostra cucina tipica e immergendosi nell’atmosfera autentica di luoghi incontaminati».