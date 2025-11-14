Verghereto, Buonguerrieri: “E45 aperta nei due sensi di marcia, grazie ad Anas e Governo”

“Quella di oggi è una data importante per la E 45. Come avevo anticipato ieri, ho infatti ricevuto da Anas la conferma che sono state completamente aperte al traffico entrambe le carreggiate della S.S. 3 bis Tiberina comprese tra il Km 166+00 ed il Km 168+200, essendo stati ultimati i lavori di manutenzione della galleria Verghereto, della galleria Spagnola e del viadotto Fornello II”.

A confermare la notizia tanto attesa è il deputato di Fratelli d’Italia Alice Buonguerrieri, che poi aggiunge: “Anas ha altresì comunicato che sono in procinto di essere ultimati anche i lavori di riparazione dei giunti del viadotto Palmieri, e quindi saranno completamente aperte al traffico pure entrambe le carreggiate della E45 comprese tra il Km 168+237 ed il Km 170+107. È stato quindi eliminato il restringimento di entrambe le carreggiate stradali, con la relativa chiusura della corsia di sorpasso al Km 185+000, essendo stati completati i lavori di sistemazione del ‘varco amovibile’. Sarà invece in corso di esecuzione la pavimentazione della strada statale 3 bis “Tiberina” (E45)”.

“Le attività, che devono essere svolte in assenza completa di traffico - continua Buonguerrieri -, saranno eseguite esclusivamente in orario notturno, dalle ore 22 alle ore 6 del mattino successivo, in modo da creare il minor disagio possibile alla circolazione stradale. Per questo, dalle ore 22 e fino alle ore 6 del mattino seguente di giovedì 13 e venerdì 14 novembre, il traffico in direzione Ravenna sarà deviato sulla S.S. 71 “Umbro Casentinese Romagnola”, mediante l’uscita obbligatoria allo svincolo di S. Piero in Bagno (km 178,900), e rientro, mediante lo svincolo di Bagno di Romagna (km 175,500)”.

“Ringraziamo Anas per l’attenzione che sta dando a questa arteria fondamentale per il territorio e per i risultati concreti sin qui ottenuti grazie all’indispensabile sostegno del Governo Meloni”, chiosa Buonguerrieri.