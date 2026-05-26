Verghereto, a 18 anni Gabriele Bernabini è il consigliere comunale più giovane d’Italia: “Grazie per la fiducia”

Un consigliere comunale di 18 anni a Verghereto. Una grande soddisfazione per Gabriele Bernabini, neo-maggiorenne eletto con la lista a sostegno del nuovo sindaco Simone Mercatelli, appoggiato da Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega.

“L’elezione in consiglio comunale di Bernabini, diciottenne militante di Gioventù Nazionale e secondo più votato della lista, rappresenta un grande motivo di orgoglio per tutta la nostra comunità”. A parlare è Nicholas Pellegrini, coordinatore provinciale di Gioventù Nazionale.

“L’elezione al Consiglio comunale di Verghereto rappresenta per me un grande onore e una responsabilità che intendo onorare al massimo – sottolinea Bernabini – ringrazio di cuore i cittadini per la fiducia e l’intera comunità di Gioventù Nazionale per il sostegno fondamentale: questo risultato è frutto di un grande lavoro di squadra. Portare la voce dei giovani in Consiglio significa dare spazio a idee nuove e a una visione lungimirante, dimostrando che le nuove generazioni sono pronte a incidere concretamente nel presente e a contribuire al governo del territorio. Ora la campagna elettorale lascia spazio all’impegno concreto tra i banchi dell’amministrazione, con una comunicazione trasparente, costante e diretta per ridurre le distanze tra Comune e cittadini. Siamo pronti a servire Verghereto”.