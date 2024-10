Vende funghi porcini e marmellata senza rispettare le norme: ambulante multato di 3.500 euro a Bagno di Romagna

Nell’ambito di più vasti controlli in materia di tutela dei prodotti agroalimentari disposti dal Gruppo Carabinieri Forestale di Forlì-Cesena, i militari del Nucleo CCF di Bagno di Romagna hanno rilevato diverse violazioni relative alla vendita di svariati prodotti destinati al consumatore finale.

È stata accertata la vendita ambulante di funghi del genere porcino (Boletus) in assenza della prevista Scia rilasciata dall’Autorità competente (sindaco), nonché in difetto della prescritta cartellonistica inerente la provenienza dei prodotti. Inoltre è stata verificata la vendita di numerosi barattoli di miele e marmellata senza la prevista etichettatura e tracciabilità, nonché di confezioni di uova non tracciate.

I militari hanno proceduto al sequestro amministrativo di tutti i prodotti, distruggendo sul posto gli alimenti più facilmente deperibili. Al trasgressore sono state elevate sanzioni amministrative pari ad un importo di circa 3.500 euro.