Valle Savio, viadotto Puleto e alternativa alla E45 finiti nel dimenticatoio: artigiani e sindaci incalzano

Le terme pubbliche a Bagno di Romagna, la riqualificazione del lago di Quarto nel comune di Sarsina, la sistemazione dei 19 cimiteri in stato di degrado nel territorio di Mercato Saraceno. Sono le sfide che i sindaci Enrico Spighi, Enrico Cangini e Monica Rossi hanno indicato cine prioritarie in un un incontro con i rappresentanti cdi Confartigianato, il cui comitato comunale appena insediato vuole attivare un tavolo di confronto permanente, ci cui quella che si è tenuta dovrebbe essere solo la tappa iniziale. L’attenzione alla vallata è testimoniata anche dal fatto che in quell’area l’associazione degli artigiani ha tre uffici.

Il vice presidente del’associazione di categoria, Claudio Alessandrini, spiega che accanto alle questioni peculiari di ciascun comune si è discusso di temi trasversali. Come la crisi del commercio, la pesantezza della burocrazia e la stretta creditizia. Oltre, ovviamente, alla ricostruzione del post alluvione e lo stato delle frane, facendo il punto sui finanziamenti per interventi di somma urgenza e i piani speciali di ristrutturazione. L’introduzione della patente a punti nei cantieri edili è stato un altro argomento su cui si è messo l’accento: Confartigianato ha evidenziato che «la normativa non deve essere penalizzare per le imprese e mirare a migliorare la sicurezza del lavoro».

Ma il nodo al centro della serata è stato un altro, che sta cadendo nel dimenticatoio, visto che ora sono tutti concentrati sul problema alluvione: l’analisi dei lavori sul viadotto Puleto. A questo proposito, tutti hanno concordato sulla necessità di «sollecitare gli organi competenti a tenere vivo l’interesse su questa questione centrale, che rischia di andare in secondo piano. Ma l’inverno è alle porte e di nuovo si potrebbe rischiare di dividere l’Italia in due, in termini di viabilità». La chiave per una svolta è la solita: ripristinare il percorso alternativo, parallelo alla E45, interrotto da una vita.

Confartigianato ha infine presentato il convegno in collaborazione con la Bcc di Sarsina sulla scuola finanziaria per imprenditori e sulle nuove procedure e logiche sui finanziamenti bancari che si terrà il 30 ottobre a San Piero in Bagno.