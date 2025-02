Valle Savio, motociclista di Ravenna tetraplegico dopo un incidente sul Carnaio chiede risarcimento milionario alla Provincia

Lo stato della provinciale che porta al passo del Carnaio, dissestata, secondo una perizia sarebbe stato la causa di un incidente in moto avvenuto nel 2016, per il quale ora il ferito, un 40enne ravennate rimasto tetraplegico, chiede alla Provincia di Forlì-Cesena un risarcimento danni milionario. È di queste ore l’incarico che l’ente provinciale ha affidato allo studio dell’avvocato Matteo Arginelli per tutelarsi dalla richiesta risarcitoria. Il 40enne punta il dito contro le condizioni della strada, causa della caduta in moto, che l’avrebbero fatto finire contro una vettura che procedeva in senso opposto.

