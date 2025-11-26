Valle Savio, deve scontare oltre 10 mesi di carcere: 70enne scoperto e arrestato

Lo scorso pomeriggio, i Carabinieri di Cesena hanno arrestato un 70enne, in esecuzione dell’ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Forlì, dovendo espiare la pena residua di dieci mesi e 27 giorni di reclusione oltre alla multa di 250 euro, poiché responsabile di una serie di reati - furto, ingiuria, minaccia e resistenza a P.U. - commessi fino al dicembre al 2014 nella provincia di Forlì-Cesena. L’uomo, al termine di una serie di accertamenti, è stato rintracciato in una frazione della Valle del Savio e, dopo le formalità di rito connesse con l’esecuzione del provvedimento, è stato condotto presso la Casa Circondariale di Forlì dove sconterà la pena disposta dall’Autorità Giudiziaria forlivese.