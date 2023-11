Valle Savio, dai fondi europei 700mila euro per Mercato Saraceno e Sarsina

Ci sono 350mila euro per la riqualificazione del centro di Montecastello a Mercato Saraceno, e altri 350mila euro per il primo stralcio del centro sportivo Versari di Sarsina. Sono i finanziamenti che rientrano nella Agenda trasformativa urbana per lo sviluppo sostenibile (Atuss) dei Comuni di Cesena, Mercato Saraceno, Montiano e Sarsina, uno degli strumenti con cui vengono distribuite sul territorio le risorse dei fondi europei regionali. Questa Atuss attingendo a programmi europei diversi assegna complessivamente 7,7 milioni di risorse divise tra i diversi Comuni che ora sono chiamati ad approvare lo schema di convenzione dell’Iti, Investimento territoriale integrato, strumento che consente di coordinare sia a livello strategico di obiettivi, sia a livello operativo di messa in campo delle progettualità, l’integrazione delle risorse da fondi europei diversi.

Nel caso di Sarsina si tratta di un passaggio utile al recepimento di 350mila euro destinati alla realizzazione del primo stralcio della riqualificazione del centro sportivo Versari, per cui è prevista una spesa di 420mila euro, a fronte di un quadro economico complessivo dell’intervento che si aggira intorno ai 3 milioni euro. Nel suo complesso il progetto prevede sostanziosi interventi riguardanti il campo da calcetto, il campo da tennis coperto e la realizzazione di un sistema di rampe per una mini-tribuna, la riqualificazione degli spogliatoi, la realizzazione di campi da padel e di una palestra all’aperto, un nuovo edificio con spogliatoi e ristorante, una piscina ricreativa, la riqualificazione delle aree di sosta.

I 350mila euro assegnati al Comune di Mercato Saraceno permetteranno invece di dare sostanza all’intervento di riqualificazione del centro di Montecastello il cui costo complessivo è stimato in 800mila euro. Si tratta di un intervento che l’amministrazione tenta di realizzare dal 2018 e la notizia di questo finanziamento era particolarmente attesa, anche perché in passato altre candidature non erano andate a buon fine.