Valle del Savio ed eventi: dal 18 marzo via alle proposte

A partire da lunedì 18 marzo sarà possibile presentare la propria proposta progettuale per aderire alla programmazione che dal 1° aprile al 30 novembre andrà in scena nei sei comuni dell’Unione Valle Savio. Forte del grande successo raccolto nel corso della stagione 2023, da lunedì 1° aprile i riflettori si accenderanno nuovamente sulla rassegna “Savio Trail”, variegata proposta di iniziative ed eventi di intrattenimento e animazione che mettono in primo piano le bellezze del territorio attraversato dal fiume Savio. Sarà un’estate caratterizzata da storia, natura, folklore e tradizioni: non mancheranno esperienze a contatto con la natura e all’insegna dei sapori e dei profumi della cucina romagnola.

Pacchetto da 140mila euro

A questo proposito, l’Unione ha destinato un pacchetto di 140 mila euro da ripartire, rispettivamente, tra imprese (70 mila euro) ed enti del Terzo settore (70 mila euro) che partecipando al bando pubblico potranno presentare proposte progettuali da realizzare nel corso dal 1° aprile al 30 novembre.

Pertanto, sul sito dell’Unione dei Comuni Valle Savio è stato pubblicato un apposito Avviso pubblico (https://www.unionevallesavio.it/contributi-turismo-24) rivolto a imprese ed enti del terzo settore attraverso cui sarà garantita una parziale copertura delle spese sostenute per la relativa organizzazione e gestione. Inoltre, ai proponenti sarà riservata l’esenzione dal pagamento del canone per l’occupazione del suolo pubblico, per l’area interessata da ciascuno dei progetti ammessi e per l’intera durata degli stessi. Le domande devono essere presentate a partire dalle ore 00.01 del giorno 18 marzo ed entro il termine ultimo delle ore 23:59 del giorno 8 aprile esclusivamente online tramite la piattaforma dedicata, utilizzando le credenziali SPID oppure smart card CIE o CNS. Ogni soggetto proponente potrà presentare un solo progetto.

Le proposte

Le proposte progettuali dovranno avere ad oggetto l’offerta di animazione, eventi, iniziative, attività di promozione turistica da prevedersi nel corso dell’anno 2024 (tra il 1° aprile e il 30 novembre) nei sei Comuni. I progetti, che dovranno valorizzare il rapporto di rete e di collaborazione con altre realtà attive sul territorio e la creazione di sinergie per la programmazione delle iniziative, dovranno valorizzare percorsi a piedi o in bici per raggiungere il luogo scelto per l’evento; performance artistica all’aperto (o eventualmente al chiuso, in spazi sufficientemente ampi); degustazioni di prodotti enogastronomici del territorio; prevedere una promozione turistica coerente con il progetto di marketing territoriale già in atto denominato “I Percorsi del Savio”; valorizzazione delle eccellenze naturalistiche della Valle del Savio e dei geositi individuati dalla Regione Emilia-Romagna, che sono: Miniere di Formignano; Miniere di Boratella; Marmitte dei giganti di rio Crocetta e fosso Molinello (Montalto); Cascate e marmitte dei giganti del torrente Alferello; Crinale Macchia del Cacio, Monte Castelluccio, Monte Carpano.