Una famiglia di riminesi con due bambini e un anziano si perde col buio sul Fumaiolo: recuperati dal Soccorso Alpino

Una comitiva di 5 persone (3 adulti e 2 bambini, residenti in provincia di Rimini) nel tardo pomeriggio di ieri si è persa sul monte Fumaiolo. Nel pomeriggio il gruppo era giunto al rifugio Giuseppe dove ha sostato, ma quando hanno deciso di riprendere il sentiero per fare rientro si era fatto buio; e non erano attrezzati con torce frontali e indumenti adatti. Hanno anche smarrito il sentiero, complici probabilmente anche dei tronchi presenti che hanno fatto perdere la traccia non più ritrovata.

Non riuscendo a trovare la strada hanno chiamato il numero di emergenza e i carabinieri di Forlì hanno attivato il Soccorso Alpino e Speleologico Emilia fornendo le coordinate. Una squadra della stazione Monte Falco è arrivata in circa 40 minuti trovando i dispersi infreddoliti. Sono state fornite loro mantelline termiche e pile frontali. Poi sono stati accompagnati al Passo del Fumaiolo, in località Faggio Scritto, dove erano presenti i carabinieri e l’ambulanza di San Piero in Bagno che ha valutato i parametri del 77enne che aveva manifestato affaticamento e tensione per l’accaduto, ma ha potuto far rientro con la famiglia.