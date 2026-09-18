Verghereto, il sindaco Mercatelli soddisfatto del turismo estivo: “Ora serve destagionalizzare”

Non può definirlo “bilancio” nel senso tecnico del termine, bensì una stima. Verosimile e soddisfacente. Il sindaco di Verghereto, Simone Mercatelli, sembra non avere dubbi: «La stagione estiva ha dato riscontri molto positivi in termini turistici nel nostro territorio».
I dati ufficiali su presenze e annessi introiti per il Comune arriveranno solo alla fine dell’anno, quando sarà terminato il conteggio complessivo dei pernottamenti sul suolo comunale, tuttavia, le impressioni raccolte nell’arco di giugno, luglio e agosto riscontrano «un grande afflusso, soprattutto nella zona turistica climatica della Balze», precisa Mercatelli.