Tre notti per censire i cervi ascoltando il bramito al Parco Foreste Casentinesi

Valle Savio
  • 22 settembre 2026
Alle Foreste Casentinesi
Alle Foreste Casentinesi

Volontari in arrivo da tutta Italia nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi per il censimento del cervo al bramito. Questa attività di studio e monitoraggio faunistico è in programma nelle notti tra giovedì 24 e sabato 26 settembre quando i partecipanti, affiancati da tecnici ed esperti, saranno divisi tra molteplici postazioni immerse nel silenzio della foresta da dove avranno il compito di ascoltare il tradizionale richiamo del nobile animale durante la stagione degli amori. L’obiettivo è, infatti, di raccogliere dati utili per individuare e localizzare gli esemplari di cervo sul territorio del parco, ottenendo informazioni aggiornate per stimare la consistenza della popolazione e seguirne nel tempo l’evoluzione.

Stagione dell’amore

Il censimento del cervo al bramito, giunto alla diciottesima edizione, rientra tra gli appuntamenti maggiormente attesi del calendario del Parco Nazionale. Sul territorio sono infatti presenti circa 2mila cervi e, di questi, 400 sono maschi in età riproduttiva: il loro caratteristico richiamo in amore nei primi giorni della stagione autunnale può essere ascoltato soprattutto nelle ore serali e notturne, trasformando la foresta in un grande teatro naturale dove vengono coniugate ricerca scientifica, divulgazione ambientale e partecipazione attiva. Il bramito, oltre a rappresentare uno dei fenomeni più suggestivi della fauna del Parco, costituisce dunque uno strumento prezioso per lo studio della popolazione, permettendo agli esperti di raccogliere informazioni sulla distribuzione degli animali e sull’andamento della stagione riproduttiva nell’area protetta.

Raccolta di dati

Queste operazioni verranno supportate dal sistema digitale BramitApp per registrare direttamente sul campo le osservazioni effettuate dai volontari, rendendo ancora più efficace e omogenea la raccolta dei dati, inoltre le serate del censimento saranno ulteriormente arricchite dal monitoraggio del lupo attraverso la tecnica del wolf-howling.

«Il censimento del cervo - spiega Andrea Gennai, direttore del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, - è un’esperienza unica che permette, immersi nella natura e nei suggestivi paesaggi del Parco, di ascoltare il richiamo di questi animali in amore nelle ore notturne e prendere parte a un’importante attività di citizen science. Questo è un periodo molto delicato, dunque l’invito rivolto ai visitatori e agli escursionisti che nelle prossime settimane faranno tappa nel Parco è ad avere il massimo rispetto della fauna, evitando di avvicinarsi agli animali, di disturbarli o di interferire con i loro comportamenti naturali. È importante vivere questi momenti con consapevolezza, ricordando che siamo ospiti di un ambiente prezioso e che la tutela della fauna passa anche attraverso i nostri comportamenti».

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