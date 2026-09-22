Tre notti per censire i cervi ascoltando il bramito al Parco Foreste Casentinesi

Volontari in arrivo da tutta Italia nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi per il censimento del cervo al bramito. Questa attività di studio e monitoraggio faunistico è in programma nelle notti tra giovedì 24 e sabato 26 settembre quando i partecipanti, affiancati da tecnici ed esperti, saranno divisi tra molteplici postazioni immerse nel silenzio della foresta da dove avranno il compito di ascoltare il tradizionale richiamo del nobile animale durante la stagione degli amori. L’obiettivo è, infatti, di raccogliere dati utili per individuare e localizzare gli esemplari di cervo sul territorio del parco, ottenendo informazioni aggiornate per stimare la consistenza della popolazione e seguirne nel tempo l’evoluzione.