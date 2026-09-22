Tre notti per censire i cervi ascoltando il bramito al Parco Foreste Casentinesi

Volontari in arrivo da tutta Italia nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi per il censimento del cervo al bramito. Questa attività di studio e monitoraggio faunistico è in programma nelle notti tra giovedì 24 e sabato 26 settembre quando i partecipanti, affiancati da tecnici ed esperti, saranno divisi tra molteplici postazioni immerse nel silenzio della foresta da dove avranno il compito di ascoltare il tradizionale richiamo del nobile animale durante la stagione degli amori. L’obiettivo è, infatti, di raccogliere dati utili per individuare e localizzare gli esemplari di cervo sul territorio del parco, ottenendo informazioni aggiornate per stimare la consistenza della popolazione e seguirne nel tempo l’evoluzione.

Stagione dell’amore

Il censimento del cervo al bramito, giunto alla diciottesima edizione, rientra tra gli appuntamenti maggiormente attesi del calendario del Parco Nazionale. Sul territorio sono infatti presenti circa 2mila cervi e, di questi, 400 sono maschi in età riproduttiva: il loro caratteristico richiamo in amore nei primi giorni della stagione autunnale può essere ascoltato soprattutto nelle ore serali e notturne, trasformando la foresta in un grande teatro naturale dove vengono coniugate ricerca scientifica, divulgazione ambientale e partecipazione attiva. Il bramito, oltre a rappresentare uno dei fenomeni più suggestivi della fauna del Parco, costituisce dunque uno strumento prezioso per lo studio della popolazione, permettendo agli esperti di raccogliere informazioni sulla distribuzione degli animali e sull’andamento della stagione riproduttiva nell’area protetta.

Raccolta di dati