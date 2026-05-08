Tragico incidente di Verghereto: chi era il 44enne che ha perso la vita

Il tragico incidente di ieri a Verghereto, è costato la vita al 44enne Mirco Pennacchi, una persona molto nota a Riofreddo per il suo impegno nello sport e nel mondo della parrocchia. Simone Mercatelli, candidato sindaco della lista “Verghereto - Tradizioni e Futuro”, ha espresso profondo cordoglio per la scomparsa di Pennacchi, padre di due figlie. “La notizia della scomparsa di Mirco Pennacchi ci addolora profondamente - dichiara Mercatelli -. In questo momento il nostro pensiero va prima di tutto alla sua famiglia, alle sue figlie, ai suoi cari e a tutta la comunità di Riofreddo, che perde una persona conosciuta, disponibile e apprezzata da tanti”.

Pennacchi era una figura molto presente nella vita del territorio: per anni aveva lavorato alla ditta Moretti di San Piero, era stato attivo nelle manifestazioni ricreative e parrocchiali di Riofreddo ed era stato anche calciatore nella squadra di Alfero, lasciando un ricordo positivo in tante persone, giovani e meno giovani. “Di fronte a un dolore così grande - prosegue Mercatelli - riteniamo doveroso fermarci. Per rispetto della famiglia Pennacchi e dell’intera comunità, l’evento elettorale previsto per oggi ad Alfero viene rinviato a data da destinarsi. Ci sarà tempo per il confronto politico; oggi è il momento del silenzio, della vicinanza e del rispetto”.