Bagno di Romagna, Torna il Festival Fall Foliage: il fine settimana che celebra colori e sapori dell’autunno

Sabato 26, la seconda giornata del festival si apre alle 14.30 con l’escursione guidata “ Alla ricerca di funghi ”, organizzata dal Gruppo Micologico e Botanico Valle del Savio. Con ritrovo in Piazza Ricasoli, i partecipanti si sposteranno verso il parco laghi per un’esperienza immersiva alla scoperta delle specie fungine locali. Al termine, ci sarà un’esposizione dei funghi raccolti. Contemporaneamente, nelle vie del borgo, sarà possibile partecipare a laboratori gratuiti e attività di intrattenimento , pensate per adulti e bambini. Nel pomeriggio, inoltre, sono previsti spettacoli itineranti come “Wonderwalks” con Alekos, il Poeta delle Bolle, e “Faunella e Campanello” della compagnia Acquaalta Teatro. Alle 21, sempre al Palazzo del Capitano, si terrà una seconda conferenza dedicata ai funghi del territorio, condotta dal micologo Oscar Tani. In caso di maltempo, le attività all’aperto saranno sospese, ma la conferenza serale sarà comunque garantita.

Domenica 27 l’ultima giornata del festival è dedicata sia alla tradizione culinaria che all’escursionismo. Per tutta la giornata, la “Sagra della Scacina Fritta” organizzata dalla Proloco di Bagno di Romagna proporrà stand gastronomici, musica dal vivo e mercatini. Gli appassionati di trekking potranno partecipare all’escursione guidata “L’anello delle Valli”, con ritrovo alle 9 in Piazza Ricasoli. Il percorso di media difficoltà, della durata di circa quattro ore, porterà i partecipanti alla scoperta di paesaggi incontaminati e vedute panoramiche lungo la Val di Bagno Trek. Alle 10.30, le famiglie e i bambini potranno divertirsi con una caccia al tesoro tematica sugli Gnomi, che si snoderà per le vie del borgo e lungo il famoso Sentiero degli Gnomi. Nel pomeriggio, alle 14.30, si terrà una seconda escursione lungo il Sentiero degli Gnomi, con la narrazione della “vera storia di Gnomo Bagnolo”, mentre alle 16 in piazza Ricasoli si terrà il laboratorio degli gnomi, un’attività su prenotazione che stimola la creatività dei più piccoli. Queste ultime due attività sono su prenotazione a pagamento: l’escursione al Sentiero degli Gnomi dura un’ora e trenta minuti circa, il costo è di 10 euro a persona, con gratuità per bambini da zero a due anni e quota speciale famiglia (due adulti con 1 o 2 bambini fino a 12 anni) di 26 euro. Il laboratorio inizia dura circa un’ora e costa 8 euro a persona. Per partecipare la prenotazione è obbligatoria entro la mattinata di sabato 26 ottobre: ci si può prenotare online all’indirizzo bit.ly/gnomoexperience.