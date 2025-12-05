Terremoto oggi, sciame sismico tra Cesena e la Valle del Savio

Quattro scosse di terremoto nella notte tra giovedì 4 e venerdì 5 dicembre, avvertite tra Cesena e Arezzo e in particolare nella Valle del Savio. La prima scossa alle 22.38 di giovedì Verghereto con magnitudo 2.4, quindi una seconda all’1.36 sempre nella stessa zona, a 3km nord-ovest di Verghereto, con magnitudo 2-0. Alle 2.13 un’altra scossa (2.3) a 4 km a sud rispetto a Bagno di Romagna, quindi una quarta alle 3.36 ancora a Verghereto. Altre due scosse registrate in territorio toscano. L’epicentro degli eventi sismici è stato tra il comune romagnolo di Verghereto e quello toscano di Chiusi della Verna (Arezzo).